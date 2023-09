Hétpontos kaposvári előnnyel indult a második etap, de hamar utolérte ellenfelét a körmendi alakulat (24-25). A hazai pontokra Paár triplája volt a válasz, ez megadta a lendületet egy újabb kaposvári rohamhoz (25-32). Pontatlanul játszott a Körmend, de némi koncentrációval egyenlíteni tudott (32-32). Jackson hármasára Ferencz válaszolt, Takács gyors négy pontjával pedig már a Körmendnél volt az előny.

Szempillantás alatt egyenlített, majd a vezetést is átvette a Kaposvár a nagyszünet után. Két perc eltelte után jött az első kosár a házigazdától, mégpedig Ferencztől, tripla formájában. Sok volt a hiba, de élénk volt a mérkőzés, a Körmend egy jó sorozattal elhúzott hat ponttal (51-45). Az etap végére ismét egyenlőt mutatott az eredményjelző (55-55).

Az utolsó negyedben Krnjajszki mozdította el az eredményt a vendégek javára. Cook megszerezte első pontjait, ezzel beszállt a meccsbe a Körmend is. Az amerikai és Takács is betalált a triplavonaltól, sőt, utóbbi Djogoval egy-egy duplát is hozzátett, másodpercek alatt tíz fölé kúszott a körmendi előny (71-60). A végén már a látványra is adhattak a piros-feketék, Tolbertnek voltak tetszetős megmozdulásai, ezeket Cook „fejelte meg” egy lehetetlen helyzetből elengedett hibátlan triplával. Hektikus mérkőzésen szerezte meg első bajnoki győzelmét Kocsis Tamás legénysége.

Kocsis Tamás (Egis Körmend): Mint mindig, most is nehéz volt az első mérkőzés. Voltak jó periódusaink a találkozón, de előnyünket nem tudtuk állandósítanii. Rendszerint ránk jött az ellenfél, kivétel az utolsó negyedben, amikor mi több energiát tudtunk mozgósítani, így bebiztosíthattuk győzelmünket.

Váradi Kornél (Kométa Kaposvári KK): Negyedenként volt 3-4 perc, amikor jól játszottunk, partiban voltunk, de nem tudtuk megtartani a vezetést. Sajnos, nem sikerült végig kiegyensúlyozottan játszani, koncentrálni, így ellenfelünk kezdhette győzelemmel a szezont.