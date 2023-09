BFC Siófok–Szombathelyi Haladás 1-1 (1-1). Siófok, 400 néző, néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Berényi.

Siófok: Winter – Csató, Vékony, Debreceni – Polényi (Schildkraut, 76.), Varjas, Kitl (Kovács B., 90+1.), Böndi – László (Major, 63.), Tóth T. (Dénes, 63.) – Nagy R. (Girsik, 63.). Edző: Vukmir Dragan.

Haladás: Verpecz – Nyíri, Jagodics, Csonka, Bosnjak – Csernik (Jancsó, 61.), Rácz (Simut, 86.), Zvekanov, Doktorics (Horváth R., 71.) – Kelemen (Szakály, 86.), Mohos (Szvoboda. 61.). Edző: Aleksandar Jovic.

5. perc: Bosnjak bal oldali beadása Ráczot találta meg, a középpályás egy igazítás után hat méterről a kapu közepébe helyezett (0-1).

17. perc: Nyíri 25 méteres, bal sarokra tartó lövését ütötte szögletre Winter.

28. perc: Kelemen került helyzetbe egy csel után a jobb oldalon, de 13 méteres lapos lövését lábbal védte a kapus.

34. perc: Csernik cselezett jobbról befelé, majd 16 méterről a léc fölé lőtt.

44. perc: Doktorics 16 méteres, jobbról leadott lövését Winter a jobb kapufára tolta.

45+1: Nagy Richárd 21 méteres szabadrúgásból a jobb felső sarokba lőtt (1-1).

52. perc: Egy lepattanó labdát Zvekanov kapásból, 18 méterről a jobb sarok mellé lőtt.

89. perc: Horváth 15 méteres, jobb sarokra tartó lapos lövését védte Winter.

Nem volt a vasiak meccskeretében Csató Martin. Ami annyiban nem újdonság, hogy Aleksandar Jovic az addig eltelt hat fordulóban sem igazán számított a védőre. A futballista egyszer kezdőként, egyszer csereként kapott lehetőséget. A Haladás csütörtökön közös megegyezéssel szerződést bontott a játékossal. A 29 éves Csató Martin másfél éve igazolt Szombathelyre. Most tehát távozott, éppen a vasiak vasárnapi ellenfeléhez, a Siófokhoz. Csató a Hali ellen már a kezdőben kapott helyet.

A vasiak kezdték jobban a mérkőzést és hamar megszerezték a vezetést. A folytatásban is a vendégek akarata érvényesült. A szombathelyiek főleg távoli lövésekkel próbálkoztak – a hazaiak sehogy, a Siófok támadójátéka veszélytelen volt. A zöld-fehérek sokkal jobban futballoztak ellenfelüknél, több helyzetet is kidolgoztak, de ezek kimaradtak. Sőt, Doktorics Áron a lefújás előtt kapufát lőtt. Aztán a félidő ráadásában Nagy Richárd szabadrúgásból egyenlített. Szünet után visszaesett a meccs irama és színvonala mezőnyben gyűrték egymás a csapatok, helyzetet egyik csapat sem tudott kidolgozni. Továbbra is a vendégek futballoztak fölényben, de támadásaikban kevés volt az átütőerő. Mindkét edző cserékkel igyekezett frissíteni csapatán. Változatlanul sok volt az átadási hiba a siófoki és a szombathelyi oldalon is. A hajrában veszélyesebbé vált a hazai együttes, többet támadott, többet volt a labda a vendégek tizenhatosánál. Aztán az utolsó percek ismét a vasiaké voltak, de maradt a döntetlen.

A Haladás első félidei játéka alapján győzelmet szalasztott el.