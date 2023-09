A labdarúgó NB II. legutóbbi, 9. fordulója után két vezetőedzőnek is megköszönték a munkáját. A tavalyi bajnokságban remekül szereplő, harmadik helyen végző, de sokáig a feljutásra is esélyes Ajkának az idei szezonban nem megy. Kilenc meccsen egy győzelem, két döntetlen és hat vereség a Veszprém megyei együttes mérlege, szerdán Gyirmóton kapott ki 2-1-re a zöld-fehér csapat. A mérkőzés után a klubvezetés menesztette Jeney Gyula vezetőedzőt. Egyelőre nem tudni ki lesz az utódja. A Pécsi MFC-nél is edzőt váltottak: a mecsekaljaiak három győzelemmel, négy döntetlennel és két vereséggel a 8. helyen állnak. Viszont a legutóbbi két bajnokijukat elveszítették, szerdán az Aczél Zoltán vezette Kozármisleny otthonában kaptak ki 3-0-ra, míg előtte hazai pályán 1-0-ra a Csákvártól. Weitner tehát ment, de még nem tudni, ki érkezik a helyére.