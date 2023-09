Zalakerámia ZTE KK-Egis Körmend 88-82.

Anton Cook volt a legeredményesebb játékos, 16 pontot szerzett. Kocsis Tamás vezetőedző elmondta, azt kapta játékosaitól, amit ilyenkor el lehet várni az alapozás második hetében. Ugyan sok volt még a hiba, kimaradtak dobások, de a lényeg az volt, hogy mindenki játsszon. A legtöbb kosarasunknak több mint 10 percnyi játékidőt tudtunk biztosítani a 12-es keretből. Nem az volt az elsődleges cél, hogy ezt a meccset megnyerjék a piros-feketék. Többször is olyan vendég ötös szerepelt a pályán, amely a szezon során nem sűrűn fog előfordulni.

A tanulás fázisában van a csapat és az edzői stáb is, hogy kit, mikor, mennyit lehet használni. Összességében mindenki jól teljesített ahhoz képest, ahol jelenleg most tart a csapatépítés. Pénteken reggel és este is volt még egy erős edzése a Rába-parti gárdának, ami nem normális dolog egy meccs előtti napon, de ez a mostani találkozó a felkészülés részét képezte. A ZTE öt hete állt edzésbe, így a kék-fehérek már azért előbbre tartanak a Körmendnél, amely minden tekintetben egy hasznos edzőmeccset tudhat maga mögött. Szerdán visszavágó Körmenden, szintén zárt kapuk mögött.

