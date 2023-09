Gőzerővel zajlik a felkészülési időszak Szombathelyen - mozgalmas napokat él a bajnokságban és a kupában is címvédő szombathelyi alakulat. A Falco ugyanis a Bajnokok Ligájából korábban megismert Brindisi meghívásának eleget téve egy háromcsapatos olaszországi felkészülési tornán vett részt. Nem minden nap kérnek fel magyar csapatot ellenfélnek olasz együttesek - az olasz pontvadászat ugyanis Európa egyik élbajnoksága, sokkal magasabban jegyzett mint a magyar bajnokság. De Falco az elmúlt években bizonyított annyit a nemzetközi porondon is, hogy méltó ellenfélnek tekintik akár Itáliában is.

-Két nap alatt két nagyon erős csapattal mérkőzünk meg - fogalmazott a torna felvezetésén a Falco KC honlapján Milos Konakov vezetőedző. - Mindkét ellenfelünk fizikálisan erős, erre fel kell készülnünk. Az új játékosaink jól dolgoznak, csapatként egyre jobban mozgunk. A „régi” játékosaink sokat segítenek nekik, mindenki nyitott a közös munkára. Tudjuk, hogy mindenhez idő kell, biztos vagyok benne, hogy ez a hétvége sokat fog segíteni. Két jó meccset akarunk játszani, de ne felejtsük el, hogy egy nagyon hosszú út áll még előttünk!

A szombathelyi delegáció a péntek délelőtti edzés után busszal Bécsbe utazott, repülőre szállt, majd Bariban ért földet.

Péteken, a torna nyitómeccsén a Brindisi a Napoli ellen lépett pályára - házigazda nyert nagy csatában.

Happy Casa Brindisi–GEVI Napoli 94-89 (29-22, 17-23, 28-25, 20-19).

Szombaton következett a Falco-Napoli összecsapás - amelyet megleptésre, óriási csatában a szombathelyi alkulat nyert meg! Mindössze két ponttal! Többen is remek napot fogtak ki a Falcóból, érdemes kiemelni talán az új fiú, horvát center, Antonio Jordano ponterős játékát. Hajtós, fizikális meccset vívtak a felek - a Falco pedig bírta erővel, sebességgel a csatát.

Falco KC Szombtahely–GEVI Napoli 92-90 (20-28, 29-18, 19-23, 24-21).

A Falco pontszerzői: Tanoh Dez 2, Pongó 6, Tiby 13/3, Keller 2, Pot 8, Perl 23/6, Benke 16/9, Jordano 19/15, Barac 3.

Vasárnap a két győztes lépett pályára, vagyis Brindisi-Falco meccset a tornagyőzelemért rendezték! A szombathelyiek ezúttal is egy hajtós, végletekig kiélezett mérkőzést vívtak. A negyedik negyed még 62-58-as Falco-vezetésről kezdődött, de a hajrában végül az egy nappal többet pihenő házigada csikarta ki a győzelmet.

Happy Casa Brindisi–Falco KC Szombathely 84-80 (22-14, 14-19, 22-29, 26-18).

A Falco pontszerzői: Tanoh Dez 2, Pongó 7/3, Tiby 17/9, Verrasztó 3/3, Krivacsevics M. 2, Keller 7/3, Pot 10, Perl 24/6, Benke 8/6.

A torna végeredménye: 1. Happy Casa Brindisi, 2. Falco KC Szombathely, 3. GEVI Napoli.