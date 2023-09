Egészen elképesztő statisztika fűződik az Egis Körmend csapatkapitányának nevéhez, aki 22 éves pályafutása során már több mint 700 bajnoki meccsnél jár. És akkor még nem beszéltünk a rengeteg tripláról, amelynek szinte első számú felelőse volt a Rába-parton. Furcsa dolog múlt időben írni ezt, hiszen a körmendiek Fepuja még mindig koptatja a parkettát, de most már nagyon úgy fest, aktív sportkarrierjében megkezdődött a visszaszámlálás.

– 100 százalékosan nem mondtuk ki, de valószínűleg ez lesz az utolsó szezonom – árulta el Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Mindig is arra törekedtem, hogy kihozzam magamból a maximumot, most azonban ez hatványozottan így lesz, mert ami még bennem maradt, azt szeretném kiadni. Nyilván, már nem vagyok fiatal, ennyi idősen nem könnyű ezen a szinten megfelelni, de úgy állok hozzá, hogy mindent kiadjak magamból és a csapattal együtt megpróbálunk egy olyan szezont produkálni, ami ismét emlékezetes maradhat.

Sokszor szóba került korábban, de most sem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy Fepu 38 évesen fizikálisan még mindig bírja a gyűrődést, ami saját elmondása szerint szülei genetikájából eredeztethető.

– Mindig azt mondtam, hogy addig kosarazom, amíg a testem nem jelez – emlékeztetett a Rába-parti klublegenda. – Most már azért reggelente mondja, hogy "juj, megint menni kell edzésre", ugyanis egy-egy megerőltetőbb tréning másnap nehezen kelek, most már azért vannak fájdalmak. Elértem azt a kort, amikor már a kivételes genetika sem tud csodát és bizony jelez a test, hogy vissza kellene venni. Az is biztos, ezt nem fogom megtenni, hanem sokkal inkább beleadok mindent, hogy jó szájízzel tudjam lezárni ezt a történetet.

A jelenlegi csapatra terelve a szót Fepu elmondta, a Mogyorósy Emlékkupa is felfedte a Körmend hiányosságait, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy több kulcsjátékos sem játszhatott sérülés miatt, tehát nem ez volt a piros-feketék igazi arca.

– Megjegyzem, a felkészülés alatt szinte sosem játszottunk teljes kerettel, mert valami hátráltató tényező mindig volt – tette hozzá Ferencz Csaba. – Örülnénk, ha ez most már a jövőben változna. Fontos kiemelni azt is, hogy óriási fejlődésen mentek keresztül a nyáron fiataljaink, akik a korábbiakkal ellentétben egészen máshogy állnak hozzá a dolgokhoz. Ennek rettentően örülök, mert látni, hogy ha odateszik magukat, akkor sokra hivatottak és ezt az előttünk álló szezonban be is bizonyítják.

A pénteken rajtoló 2023/2024-es bajnoki idényt hazai környezetben kezdi az Egis Körmend azzal a Kaposvárral szemben, amely nem csak játékosokat, hanem edzőt is cserélt a nyári holtszezonban. A Váradi Kornél edzette somogyiak megverték a PVSK-t, az Eszéket, majd kikaptak hazai pályán a Kecskeméttől, pár nappal később viszont idegenben visszavágtak a KTE-nek. A Morgen Ferdinánd, valamint az Orosz László Emléktornán is döntőbe jutottak, de egyik fináléban sem tudtak győzni. A felkészülést a Honvéd vendégeként sikerrel zárták.

– Nagyon sűrű lesz nekünk az előttünk álló két hét, szinte háromnaponta meccset játszunk – folytatta Ferencz Csaba. – Készültünk becsülettel a Kaposvárból, amely egy mozgékony, gyors játékot alkalmazó együttes. Négy légiósuk van, akik mellett tehetséges, magyar fiatalok is bevethetők. Elsősorban magunkra kell figyelnünk és kijavítani vagy legalábbis leredukálni azokat a hibákat, amiket eddig elkövettünk. El kell kezdenünk csapatként játszani, mert ezzel kapcsolatban is voltak hiányosságok. Több assziszt és kevesebb egyénieskedés kell, és edzőink utasításait betartva, szurkolóink segítségével hazai pályán meg kell nyernünk az első mérkőzésünket.