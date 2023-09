A tavasszal kinevezett új szövetségi kapitány, a spanyol Sergio Cabrera az elmúlt másfél hónapban két edzőtábort már tartott a csapatának, most pedig következik egy nemzetközi erőfelmérő: pénteken és vasárnap ugyanis a házigazda vietnámiakkal játszik felkészülési mérkőzést Ho Si Minh-városban futsalválogatottunk – elfogadva a világbajnoki-selejtezőkre készülő vietnámiak meghívását. Sergio Cabrera 14 játékosnak küldött meghívót az ázsiai túrára, a Haladás VSE színeit öt játékos képviseli a keretben: Alasztics Marcell, Szalmás Zoltán, Vas Ádám, Dróth Zoltán és Sipos Gergő (Hajmási Milkánnak és Rutai Balázsnak ezúttal nem postázott meghívót a szövetségi kapitány). De ott van például a csapatban a nyáron a Szombathelyről Berettyóújfaluba szerződő Nagy Kevin is.

– Ez a két mérkőzés megmutatja majd, hogy hol tart az edzőtáborozások után a válogatottunk – nyilatkozta Sergio Cabrera a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján– Elégedett voltam a játékosok eddigi munkájával, igyekeztünk taktikailag és mentálisan is előrelépni, valamint folytatjuk a fiatal futsalosok beépítését a csapatba. A vietnámiak az utóbbi években nagyon komolyan veszik a futsalt, neves külföldi edzőkre bízták a válogatott irányítását. Dinamikus, gyors játékosaik vannak, akik nagyon jól védekeznek, ezt mutatják az elmúlt időszak javuló eredményei is. Szeretnénk jól szerepelni ellenük, de ennél is fontosabb számomra, hogy fejlődjön az együttesünk, beépítsük a csapat jövőjét jelentő fiatal játékosokat, és a jövő évi tétmérkőzésekre már egy ütőképes, versenyképes magyar válogatott álljon össze.