Rendkívül fontos győzelemmel kezdte az új idényt a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia. Vida Gergő lányai a nyitó fordulóban négy góllal (31-27) verték az Esztergomi Vitézek csapatát, amely szemmel láthatóan nehezen viselte a kudarcot. A vasiak hétvégén Gárdonyban hajthatnak rá második győzelmükre. A Gárdony-Pázmánd NKK az első fordulóban hazai pályán gólgazdag meccsen 33-39-re kikapott a Komáromtól. A szombathelyiek tavaly oda-vissza verték leendő ellenfelüket. Előbb idegenben nyert 28-34-re az SZKKA, majd pár hónappal később hazai környezetben is magabiztos sikert aratott 32-27 arányban. A két bajnoki mellett ráadásul a Magyar Kupában is randevúzott egymással a két csapat. Azt az összecsapást is a vasi gárda nyerte. A Gárdony-Pázmánd NKK az előző NB I/B.-s idényt a 14. helyen zárta, nyolc győzelem mellett 20 vereséget könyvelhetett el.

A mostani találkozó toronymagas esélye ezúttal is az SZKKA, amely már az első fordulóban bebizonyította, nehéz helyzetből is képes felállni. A vasiak az Esztergom elleni meccs második félidejében mutatott játékukra bátran építhetnek Gárdonyban.