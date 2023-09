A Dancsó Zoltán edzette Controll SE utánpótlás válogatott kick-box csapata öt sportolóval képviselte a szombathelyi színeket a törökországi WAKO utánpótlás Európa-bajnokságon. A tréner nem mellesleg a light- és kicklight válogatott szakág vezetőjeként is tevékenykedett az isztambuli kontinensviadalon. A magyar válogatott 142 versenyzője vett részt a 38 országot felvonultató nemzetközi versenyen, amelyre több mint 2000 nevezést adtak le. Nemzeti együttesünk az éremtáblázat harmadik helyén végzett 29 arany-, 35 ezüst- és 56 bronzéremmel.

Ring szabályrendszerekben hárman mérettettek meg, mindhárman bronzérmet szereztek. A szombathelyi Controll SE fiatal tehetsége, Pataki Barnabás az older junior korosztály full-contact szabályrendszerében 57 kg-ban harmadik helyen zárta az Eb-t. Egyszer-egyszer ugyan meglepte Pataki lengyel ellenfelét, aki rutinosabban mozgott a ringben, de ez kevés volt a győzelemhez. Ettől függetlenül értékes bronzéremmel gazdagodott a kick-boxoló. Nagy Zeusz Kristóf ugyanebben a korosztályban és szabályrendszerben, de ő már a 60 kg-osok mezőnyében küzdött eredményesen, hiszen ő is bronzéremmel zárt. Zeusz beverekedte magát a legjobb négy közé, miután legyőzte azeri ellenfelét.

Forrás: Controll SE

Nagyot küzdött és bizonyította, hogy helyén van szíve. A Controll SE fiatalja becsülettel harcolt a fináléba jutásért, az ukrán riválisa azonban jobbnak bizonyult. Polgár Dávid József ugyancsak az older juniorok között szerepelt low kick kategóriában 86 kg-ban. A négy közé jutásért 2-1-es pontozással nyert Dávid török ellenfelével szemben, akit nagyon szoros csatában sikerült felülmúlnia. Dávid szíve, akarata és állóképessége döntött. A döntőbe jutásért a rutinos Eb- és vb-érmes riválisával kemény mérkőzést vívott, amelyet végül elveszített, így ő is bronzéremmel zárta a kontinensviadalt.

A Controll SE mindkét tatamis versenyzője junior 79-kg-ban indult. Light-contactban Prikler Márk és Ersing András is a legjobb 16-ig jutott. Kicklightban pedig Márk a 6., míg Andris a 7. helyen zárt.

Forrás: Controll SE

– Egy kicsit elkezdtünk kacsingatni a ring szabályrendszerek irányába, de a full-contact és low kick kategória egészen más világ az eddigiekhez képest – fogalmazott Dancsó Zoltán, a Controll SE edzője, a light- és kicklight válogatott szakág vezetője. – Mind a három érmesünkkel okoztunk meglepetéseket az ellenfeleknek és a szakmai vezetőknek egyaránt. Sokat kell még edződniük, el kell sajátítaniuk egy kis technikai csibészséget is, de alapvetően jó úton haladnak. Barninak és Zeusznak fizikálisan is erősödniük kell, Dávid esetében pedig a technikai elemeken kell pontosítani. Tatamisaink, Márk és Andris is ért már el jobb eredményt a mostaninál, sajnos mentálisan nem voltak topon. Összességében nagyon szép jövő előtt áll a kadet II.-es korosztály. Juniorjaink ezúttal nem tudtak olyan fényesen teljesíteni, ami elsősorban a korábbi Covid-járvány miatti meccshiány és az ebből fakadó rutintalanság számlájára írandó.