Igaz, még 0 km-es a csapat, szombaton játssza csak első edzőmeccsét a ZTE vendégeként, de közeledve az új bajnoki idény rajtjához talán egyre több Körmend-szimpatizánsban merül fel a kérdés, hogy a tavalyi bronz és a tavaly előtti ezüst után vajon mire lesz képes az új együttes.

- Ahogy én látom, az eddigiek alapján egy jó közösséget sikerül építeni idén is - bizakodott Kozma Gergő, az Egis Körmend ügyvezetője. - Elmondtuk a fiúknak már első meetingen, hogy okkal vannak itt, az Egis Körmendnél. Jó egyéni képességű játékosok, de a kulcs idén is az lesz, hogyan tudunk csapattá érni. Jó állapotban érkezett meg mindenki, nagyon jól dolgoznak a fiúk, bizakodóak vagyunk.

Az elvárásokat illetően haladjunk szépen sorban. Szeptember 29-én kezdődik a bajnokság, aztán egyből következik a FIBA Európa Kupa-selejtező, amit sikerült Körmendre “hozni”. A tavalyi malagai Bajnokok Ligája-selejtezőből tanulva, szerintem nagyon jó, hogy lesz bajnoki meccsünk az EK-selejtező előtt. Azért szerettük volna Körmendre hozni a tornát, hogy szurkolóink támogatását élvezve, bejussunk az EK alapszakaszába. A bajnokság kiszámíthatatlan. Nehéz bármit is mondani ilyenkor. Kicsit talán rózsaszín ködben is vagyok/vagyunk a klubnál két ilyen fantasztikus szezon után. Az elsődleges cél, hogy bejussunk a rájátszásba, és ahogy az elmúlt szezonban, úgy most is bármi lehet utána. Nem szeretnék felesleges terhet helyezni a csapatra, de a legjobb öt szerintem reális elvárás lehet.

Kozma Gergő a klub gazdasági helyeztét illetően elmondta, nincs új a nap alatt. Egy olyan kisvárosban, mint Körmenden egy ilyen szintű csapatot működtetni nem egyszerű feladat.

- A klub és a város azonban ezt hosszú évek óta sikeresen abszolválja - mondta büszkén az ügyvezető. - Ezért külön köszönet a csapat minden dolgozójának, szurkolóinknak és nem utolsó sorban a város polgármesterének, Bebes Istvánnak. Ahogy mindig, most is nagy segítség a személye. A gazdasági helyzet hasonló az eddigi évekéhez.

A klub első embere a FIBA Európa Kupára visszakanyarodva hozzátette, hogy amennyiben egy esetleges sikeres selejtezőt követően csoportkörbe jutna a csapat, akkor mások mellett az Albával kerül egy csoportba, ami mindenképp érdekes élmény lesz. - Két magyar csapat, külföldi játékvezetők. Jó lenne, vagyis reméljük jó is lesz! - mondta Kozma Gergő, akivel kapcsolatban felröppentek olyan pletykák tavaly, miszerint szezon közben távozni akart, majd arról lehetett hallani, hogy az idény végéig marad. Az Egis Körmend ügyvezetője a tőle megszokott nyílt őszinteséggel elismerte, a szóbeszédek igazak voltak.

- Többtényezős dolog volt ez, aminek a fő tényezője a nem megfelelő kommunikáció volt a csapaton belül - idézte fel Kozma Gergő. - Szerencsére sikerült mindent rendezni, megbeszélni. Azóta minden rendben, dolgozunk tovább. Így utólag, elég bagatell dolgokról volt szó. Örülök, hogy tudtuk rendezni a sorokat, nagyon szeretek Körmenden lenni és szeretnék is még sokáig a csapat kötelékében maradni.

Ami a jegyékesítést illeti, a Rába-parti klubvezetés hosszú tervezés és egyeztetéssorozat után megállapodott a Jegymesterrel. A bérleteket egyelőre a megszokott módon, személyesen értékesítik a csarnok pénztárában, szeptember 6-tól kezdődően.

- Annyiban jobb a dolog, hogy egyből tudjuk nyomni a bérleteket, tehát nem kell hosszú napokat, heteket várni rá. A bérletekkel együtt már megvásárolhatóak a jegyek a XVII. Mogyorósy Szilárd Emléktornára és a FIBA EK-selejtezőre is. A részletek megtalálhatóak ezzel kapcsolatban a csapat hivatalos csatornáin. 1-2 héten belül pedig ténylegesen indul az online felület és a jegyértékesítés - zárta szavait Kozma Gergő.