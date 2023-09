Eddig remekül teljesített a bajnoki címre hajtó SZKKA az új bajnokságban, hiszen az Esztergom után múlt hétvégén idegenben a Gárdonyt is sikerült felülmúlnia. A szombathelyi együttesben hosszú idő után ismét ott volt Dombi Luca, ki fontos gólokkal járult hozzá csapata szezonbeli második sikeréhez.

– Nagyon hálás és boldog vagyok, hogy újra pályára léphettem, próbáltam minden percét kihasználni – fogalmazott a klub közösségi oldalán Dombi Luca. – Köszönöm az egész csapatnak, hogy segítettek a visszatérésben, várom már a következő mérkőzést!

Vida Gergő alakulata szombaton ismét utazik, ezúttal Szigetszentmiklósra. A házigazda bár újonc, de úgy tűnik, jóval komolyabb erőt képvisel a vártnál, legalábbis erre utal az Orosháza elleni győzelme (29-23) és az Esztergom elleni vállalható veresége (15-19).

– A korábbiakhoz hasonlóan ugyanabban a ritmusban készültünk erre a meccsre is – számolt be Vida Gergő, az SZKKA vezetőedzője. – Látjuk a Szigetszentmiklós erényeit, erre fel is hívtuk a lányok figyelmét. Oda kell figyelnünk, nem engedhetünk ki egy pillanatra sem, mert az Orosháza elleni meglepően magabiztos győzelmük és az Esztergom elleni szoros meccsük intő jel számunkra. Az elsődleges célunk most is, mint mindig a két bajnoki pont megszerzése!