Pénteken és szombaton a 14. Horváth Zoltán Kosárlabda Emléktornának adott otthont az Aréna Savaria – a hagyományoknak megfelelően az emléktorna zárja a Falco felkészülési időszakát. A rangos erőpróbán a házigazda – a bajnokságban és a kupában is címvédő – Falco mellett a szlovén KK Sencur, az osztrák BBC Nord Dragonz Eisenstadt, és a horvát KK Zabok alkotta a mezőnyt. Pénteken Sencur–Eisenstadt és Falco-Zobak meccseket, elődöntőket rendeztek, majd szombaton a két vesztes vívta a bronzmeccset, a két győztes pedig a döntőt.

KK Sencur–BBC Nord Dragonz Eisenstadt 109-46.

Az osztrák csapot tartalékosan érkezett, ennek megfelelően a két gárda nem volt egy súlycsoportban, simán nyet a szlovén gárda.

A bensőséges megemlékezés, koszorúzás, hivatalos megnyitó után pedig pályára lépett a Falco – szépen megtelt lelátók előtt, igazán remek hangulatban.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–KK Zabok 101-81 (28-16, 27-18, 24-18, 22-29). Szombathely, 1700 néző, felkészülési nemzetközi kosárlabda-mérkőzés, vezette: dr. Mészáros, Nagy, Farkas.

Falco: Pongó 9/3, Tanoh Dez 9, Benke 20/12, Tiby 7/6, Keller 5. Csere: Perl 14, Pot 8, Krivacsevics 8, Kovács B. 2, Jordano 9/3, Barac 8, Verasztó 2. Edző: Milos Konakov.

Zabok, legjobb dobók: Cijac 18/6, Cvitanovic 16/6.

Kipontozódott: Barac (33.).

Nagy iramban, váltott pontokkal kezdtek a felek. Aztán a Falco robbantott, állva hagyta ellenfelét – állandósult a 10 pont fölötti hazai fór. Sokat cserélt a szombathelyiek szakmai stábja – megoszlottak a pontok a játékosok között. Kezdett egyoldalúvá válni a meccs. Nagyszünetre el is dőlt a „csata” (55-34). Fordulás után kicsit talán könnyelműbb játékra váltott a Falco – de a közönség élvezte a szebbnél szebb megoldásokat, a látványos kosarakat. És a hazai vezetést egy pillanatig nem fenyegette veszély. A negyedik negyedre nem is maradt izgalom (79-52). Roppant magabiztos játékkal mutatkozott be közönségének az „új” Falco.

Szombaton így Eisenstadt–Zabok bronzmeccset és Falco–Sencur döntőt rendeztek.