Hétvégén kezdetét veszi a női NB I/B.-s kézilabda-bajnokság pontvadászata. Az új másodosztályú szezonnak 16 együttes vág neki. Az NB I/B.-be négyen jutottak fel az NB II.-ből, a Szeged, a Hajdúnánás, a Szigetszentmiklós, valamint az Esztergom, amely ugyan ezüstérmes lett csak, viszont a Siófok visszasorolásával megnyílt az út előtte az NB I/B.-be, mivel a NEKA, mint legjobb kieső, maradhatott az első osztályban. Az Érd pedig az NB I. egyedüli búcsúzójaként csúszott le a másodosztályba. Az SZKKA nem titkolt szándéka idén a bajnoki cím elnyerése, aminek eléréséhez már az első fordulóban nagy lépést tehet, hiszen az az Esztergom érkezik szombaton a Haladás Sportkomplexumba, amely nagyra törő terveket szövöget. Álmaik beteljesítője pedig a korábbi Fradi-tréner, Elek Gábor lehet, aki immár az újoncnál zajló szakmai munkáért felel.

– A mögöttünk hagyott héten már célzottan az Esztergomra készültünk – fogalmazott Vida Gergő, az SZKKA vezetőedzője. – Ellenfelünk a nyáron kibővítette tavalyi NB II.-es ezüstérmes keretét. Figyelemmel kísértük edzőmérkőzéseik eredményeit, illetve felvételeket is láttunk róluk, amiket alaposan kielemeztünk. Most is, és az elkövetkező összes meccsünkön fontos cél lesz, hogy saját játékunkat rákényszerítsük ellenfelünkre. A felkészülésünk során voltak maródiak a csapatban, de a bajnoki rajtra mindenki rendelkezésünkre áll – hangsúlyozta a tréner, akinek csapata 6 edzőmeccséből 5-öt nyert, egyszer pedig döntetlent játszott.

További hír az SZKKA-val kapcsolatban, hogy minden eddiginél több, rekordszámú szponzor támogatja a klubot a 2023/2024-es szezonban. A szombathelyi lányok mezére idén összesen 16 logó kerül fel. A legnagyobb támogató továbbra is a város.