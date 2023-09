Szigetszentmiklós NKSE–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 25-34 (9-19). Szigetszentmiklós, 200 néző, NB I/B.-s női kézilabda-mérkőzés, vezette: Szedmák M., Dr. Tóth T.

SZKKA: Csatlós, Christe (kapusok) – Kazai 3, Pődör R. 7, Pődör B. 4, Szmolek 1, Kulcsár 3, Varga N. 4, Pálffy 6, Szeberényi 2, Dombi 1, Balogh P. 1, Böhm 2, Wutschi, Biró. Vezetőedző: Vida Gergő.

Az eredmény alakulása. 9. perc: 2-4. 18. p.: 6-12. 26. p.: 7-15. 35. p.: 12-22. 41. p.: 15-24. 55. p.: 23-32.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/4, ill. 6/7.

Az újabb idegenbeli bajnoki meccs első félidejében nagyon jól működött az SZKKA lerohanása és a nyitott védekezés elleni támadójátéka. Igazi esélyesként léptek fel a szombathelyi lányok, akik uralták a mérkőzést és folyamatosan növelték a különbséget, így fölényes, tízgólos előnnyel mehettek a félidei pihenőre.

Fordulás után a tetemes különbség hatására talán túlzottan is megnyugodtak a Vida-tanítványok. Több technikai hiba is csúszott a játékukba, így nem tudták tovább növelni a már kiharcolt előnyüket. Sima győzelmük persze egy pillanatra sem forgott veszélyben, magabiztosan érvényesítették a papírformát és hozták a kötelezőt. Végül kilenc góllal, 34-25-re nyert a Szigetszentmiklós otthonában a továbbra is makulátlan mérleggel rendelkező SZKKA.

Vida Gergő: – Nagyon jól oldottuk meg támadásban az ellenfél nyitott védekezését. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez és az első félidei kiváló játékhoz!