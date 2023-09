Remek formában futballozik a Haladás Viktória középpályása, Kis Anita. A 21 éves erdélyi születésű játékos mind az öt eddigi bajnokin kezdőként kapott szerepet, a Fehérvár FC elleni 5-1-es győzelemben pedig két góllal vette ki a részét - a 14. és az 58. percben talált be. Kis a szombathelyiek egyik nagy erőssége, ezúttal mégsem kapott meghívót a román válogatottba. Ám biztosan vagyunk abban, hogy ha folyamatosan így játszik, legközelebb már érkezik a szövetségi kapitány meghívója.

-Kicsit nehezen indult a Fehérvár elleni mérkőzés, gyorsan gólt kaptunk, de aztán felébredtünk, magunkra találtunk – mondta Kis Anita. – Az Astra ellen is az ellenfél szerzett vezetést, de akkor is sikerült fordítanunk. Ez azért mutatja a csapat erejét. Amit a Fehérvár ellen kért Markó Edina, azt ki tudtuk vinni a pályára, igyekeztünk mindent megcsinálni. Már meccs előtt azt beszéltük a lányokkal, hogy próbáljuk meg élvezni is a futballt. – és szerencsére is jöttek is a gólok. A góljaim? Az elsőnél a beadás után Németh Adél csinált egy esernyőcselt, én viszont elvittem előle a labdát és bebombáztam. A másodiknál kisszöglet után jött balról a beívelés, egyedül voltam és sikerül a hálóba fejelnem. Örülök, hogy két góllal segíthettem a csapatot.

A válogatott mérkőzések miatt háromhetes bajnoki szünet van az NB I.-ben, a csapatok tétmeccsen két hét múlva, a Simple Női Kupában lépnek pályára. A vasiak szeptember 30-án, szombaton 17.30-kor Budaörsön szerepelnek a nyolc közé jutásért.PA