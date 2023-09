Körmendi triplával indult a finálé, amely Cook nevéhez fűződött. Ezen annyira felbuzdultak a csapattársai, hogy az első percekben szinte kivétel nélkül csak távolról próbálkozott a hazai gárda - hiába. Közben az Anorthosis átvette a vezetést, de mi mással folytathatta volna a Körmend pontjainak sorát, mint egy újabb triplával, amit Morgan hintett. Felváltva, hol a házigazda, hol a ciprusi vendégek vezettek. A negyed végefelé Morgan újabb távolijával először nyúlt el 5 ponttal a Körmend (16-11), Konsztantinidesz mester pedig időt kért. A Famagusta játéka azonban nem javult fel számottevően, így az első 10 percet 8 ponttal nyerték a vasi piros-feketék (22-14). Gyors tempóban kezdte faragni hátrányát az Anorthosis, amely védekezésben és támadásban is váltott. A hazaiaknak ez nagyon nem ízlett, nem ültek a dobások és a védekezésük is felpuhult. A negyed derekán már a Famagustánál volt az előny (25-26), amely innentől kezdve szépen fokozatosan igyekezett ellépni vendéglátójától. A vasiak próbáltak ugyan tapadni a ciprusi gárdára, de elől sok esetben elképzelés nélkül szórta el a labdákat a házigazda, többen is a csapatjáték helyett egyéni showműsorba kezdtek, aminek eredményeként 7 pontos vendég előnnyel zárult az első félidő (42-49).

Szünet után minden ott folytatódott, ahol a felek félbehagyták. Élesen, eltökélten lépett pályára az Anorthosis, míg a Körmend továbbra sem találta önmagát. Bő három perc elteltével két ciprusi triplával már 12-re nőtt Konsztantinideszék előnye (48-60), miközben egyre feszültebbé vált a hangulat a pályán, többször is kialakult némi kakaskodás. A 25. percben már a 20-t súrolta a csapatok közti differencia (48-67), már a tiszta ziccerek is kimaradtak hazai oldalon. A hosszú körmendi gólcsendet Cook törte meg távolijával és a harcias Takács, valamint a szemfüles Morgan pontjaival 57-68-ra zárkóztak a Rába-partiak a negyed utolsó percére. Kiss Mátyás triplakísérlete zárta az etapot, amely ha bemegy, benézhetett volna 10 alá a Körmend, így azonban -10-ről vághatott neki az utolsó negyednek a házigazda (59-69). A hazai küzdést és akarást látva megjött a piros-fekete tábor hangja. A különbség azonban továbbra sem akart csökkenni, sőt, Konsztantinideszék ismét 15 pontos fórra tettek szert. Ennek ellenére még ekkor is volt esélye a vasi együttesnek a felzárkózásra, ám hiába a sok kiharcolt büntető, ezek jó része kimaradt. Így egy szoros végjáték helyett kényelmesen, különösebb izgalmak nélkül pörgette le az utolsó perceket az Anorthosis, amely végül megnyerte az idei Mogyorósy Szilárd Emléktornát.

A torna legjobb hazai játékosa Takács Kristóf, legjobb fiatal játékosa Herczeg Kristóf, gólkirálya pedig a grazi Cooks lett, míg a legtöbb gólpasszt a szolnoki Clay osztotta ki.