Király SE–CVSE-Vulkánfürdő 2–1 (1–1).

Szombathely, 150 néző, vezette: Sebesi Patrik

Király: Horváth Al. – Marton (Sipőcz), Takács, Németh G., Czöndör (Szabó B.), Kiss K. (Kudron), Horváth An., Halmosi, Csákvári, Potyi, Tóth M. Edző: Hegyi László

CVSE: Osvald – Marsai, Enyingi, Szuh (Göntér), Gaál (Takács), Zsoldos, Keszei (Berecz), Horváth E., Büki, Péter, Németh J. Edző: Takács Gábor

Gólszerzők: Szabó B., Czöndör, ill. Marsai.

A mérkőzés színvonala alacsonyabb volt a vártnál, ám a küzdelemre abszolút nem lehetett panasz. Mindkét csapat kihajtotta magát, a Király kétszer talált be, a celli egység egyszer, így a házigazdánál maradt a három pont a fordulóban.



Vasvár VSE–Szombathelyi Haladás Kft. 3–4 (2–1).

Vasvár, 100 néző, v.: Árpád Alex Márk

Vasvár: Vincze B. – Pásztor (Frigy), Bíró, Sipos, Vincze K. (Dávid), Czövek, Elekes, Péter (Réti), Horváth A., Kónya, Márton. Edző: ifj. Sziffer István

Szombathelyi Haladás Kft.: Molnár-Végh – Kovács B., Horváth A. (Kopácsi), Bolla, Pruska, Mozsár, Frák, Tarján, Zsédely, Takács-Földes (Csörnyei), Bonchis (Lehel). Edző: Horváth András

Gólszerzők: Kónya, Bíró, Elekes, ill. Tarján, Kovács B., Frák, Bolla.

Kilencven percen keresztül nyílt mérkőzést játszottak a felek. Az első félidőben kétszer is vezetést szereztek a hazaiak, a másodikban viszont fordítottak a vendégek. A vasváriaknak még erre is volt válaszuk, de a vendégek harmadik pontrúgás gólja eldöntötte a mérkőzést. Nem érdemelt vereséget a Vasvár, minden játékosa dicséretet érdemel.



Kiswire-Szentgotthárdi VSE–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 1–0 (0–0).

Szentgotthárd, 150 néző, v.: Kondor Tamás

Szentgotthárd: Kapui – Sipos, Osvald (László), NAGY O., Takács (Korpics), DANCSECZ, Laczó, Gécsek (Mesics - Leiner), Sulics, BEDI, Gyécsek. Edző: Heiter László

Táplán: De Paula (Déri) – Gombos (Rosner M.), Rosner G., Dvorschák, Huszár, Polgár, Markó, Fazekas, Polyák (Fürdős), Gyécsek, Szakály. Edző: Borbás János

Gólszerző: Bedi.

Az első perctől dominált a házigazda, helyzetei is voltak, a Táplán kontrákra rendezkedett be. A gól nélküli első játékrész után a második félidő derekán egy gólt összehozott a szentgotthárdi egység, de emellett rengeteg lehetőséget elpuskázott. Megérdemelt hazai győzelem született, a különbség sokkal nagyobb is lehetett volna.



Körmendi FC–Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE 0–3 (0–1).

Körmend, 180 néző, v.: Imre Benjámin

Körmend: Balogh Á. – Holecz, Lakosi, Vilics, Buti (Krajczár), Sály P. (Sály G.), Szijjártó (Karvalics), Nagy Zs., Sipos B., Sipos M. (Horváth B.), Zsoldos. Edző: Kurucz Ádám

Szarvaskend: Biró – Velekei L., Velekei B., Csillag (Törő), Németh T. (Jóna), Tuboly (Vörös), Földes, Tompa, Kopfer, Wolf, Tóth G. Edző: Kovács Kálmán

Gólszerző: Velekei B. (3).

Nagyon fontos meccs volt a Körmend számára, ennek ellenére nem sikerült javítani. Bár mezőnyben partnernek bizonyult a körmendi egység, az eredmény alapján megérdemelten nyert a szarvaskendi csapat.

Csákánydoroszlói KSE–Rábapatyi KSK 2–3 (2–0).

Csákánydoroszló, 150 néző, v.: Mórocz Gyula

Csákánydoroszló: Tóth B. – Sáfár, Dudás, Török, Pandur, Dedics, Sárközi (Márton), Albert, Németh M. (Draskovics), Takács Sz., Takács Á. (Beke). Edző: Danyi Péter

Rábapaty: Király – Toldi (Németh B.), Horváth K., Dugovics, Manganelli (Horváth M.), Csupor, Nardai, Ódor, Horváth R. (Józsi), Piros (Kovács T.), Németh G. (Zeke). Edző: Marton Róbert

Gólszerzők: Németh M., Dedics, ill. Csupor (2), Albert (öngól).

Az első félidőben a hazai csapat dominált, és megnyugtató előnyre tett szert. A második játékrészben a csákányiak harmadik gólját érvénytelenítette a bíró, ez döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. A vendégek egy megpattanó lövésből szépítettek, később erőnlétben és küzdeni akarásban felülmúlták a hazai csapatot. A játékvezetés enyhén szólva hagyott kívánnivalót maga után. Ettől függetlenül a gólok hazai hibákból adódtak. A Csákánydoroszló gratulál az ellenfélnek, de a döntetlen igazságosabb lett volna.



Csepregi SE–Büki Tk 0–0.

Csepreg, 150 néző, v.: Horváth Martin

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz (Németh Cs.), Kossuth (Törzsök), Nika M., Simon, Takács Ke., Nika B., Nika Á. (Kurucz), Lukács, Takács D. Edző: Steiner Zsolt

Bük: Kamondi – Kovács R., Fehér, Tóth D., Wágner, Kovács Z. (Kovács Á.), Bősze (Tóth B.), Németh G., Kossuth, Czingráber, Lang (Tóth K.). Edző: Dobány Gábor

Az első félidő első felében jobban játszottak a csepregiek, helyzeteik is voltak, de csak egy les gólig jutottak. A félidő második felében kiegyenlítettebb lett a játék, de egyik fél sem talált be. A szünet után jobban kezdett a Bük, aztán újra megélénkültek a hazaiak, de helyzeteikből nem született gól. A végén maradt a gól nélküli döntetlen, ami igazságos, talán a Csepreg valamivel közelebb állt a győzelemhez.



Alpok Zirkon Vép VSE–Sárvár FC 4–2 (0–1).

Vép, 500 néző, v.: Marácz Zoltán

Vép: Borsos – Baranyai K., Bezdi Sz., Niksz (Pogácsás), Németh G. (Baranyai N.), Tama (Mercs), Takács Á., Balikó D., Cseresznyák, Takács M., Balikó M. (Leidli). Edző: Gombás Péter

Sárvár: Velladics – Csonka, Ódor, Tóth M. (Biró), Fider, Vajda (Rómer), Szemes, Könczöl, Kovács B., Sinka (Fülöp), Horváth J. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Takács Á. (2), Tama, Könczöl (öngól), ill. Kovács B., Horváth J.

Kiállítva: Szemes (59., Sárvár FC).

Népes szurkolótábor előtt játszottak a csapatok, az első félidőben kiegyenlített volt a játék., akadt helyzet mindkét oldalon. A vezetést a játékrész végén a Sárvár szerezte meg egy beadást követően. A szünet után a Vép akarata érvényesült, előbb egalizált, majd megszerezte a vezetést. Közben a Sárvár emberhátrányba került, amit a házigazda ki is használt és tovább növelte előnyét. A vendégek ugyan még kozmetikázták az eredményt, de a vépi győzelem nem forgott veszélyben. Küzdelmes, jó mérkőzést láthatott a kilátogató publikum.

Horváth Ranch Kft Nádasd KSE–Söpte SE 1–3 (0–3).

Nádasd, 180 néző, v.: Bíró Ottó

Nádasd: Szabó Gy. (Doktor) – Kardos, Pálmai, Péter (Kovács K.), Varga M., Németh B., Major, Dudás (Zsoldos), Meskó E., Balogh B., Burka (Cservék). Edző: Elekes Zoltán

Söpte: Gadavics – Baranyai, Kovács E. (Imre), Marton, Joó, Koronczai (Simon), Vámos, Varga A. (Rácz), Koszokovits (Kondákor), Tamás (Hujber), Vargyas. Edző: Simon Attila

Gólszerzők: Kardos, ill. Kovács E., Tamás, Marton.

A Söpte gyakorlatilag már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, a házigazda nem kapcsolt időben, későn kapaszkodott vissza a mérkőzésbe.