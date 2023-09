A közelmúltban két Junior Európa Kupa futamon is rajthoz álltak a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub sportolói. Először Bledben, majd Zágrábban szerepeltek a vasiak.Bledben a A lányok futama indult először, ahol a kőszegiek közül először Kulcsár Amira állt rajthoz. Amira a mezőny vége felé jött ki a vízből. A felszállás nem sikerült jól, így kerékpáron egyedül kellett a nagy mezőny után indulnia. A futáson hozta jó futó formáját, így az 55. helyen ért célba. A fiúk mezőnyében Hóbor Zalán és Hóbor Lehel indult. Zalán az első helyen jött ki a vízből, míg Lehel is az első boly végén szaladt be a depóba. Lehel éppen lekéste az első 8-as élbolyt, negyedmagával üldözőbe vette őket, de nem jártak sikerrel. A kerékpárt egy 25-30 fős üldöző sorral fejezte be. Futáson Zalán a féltávnál még a dobogós helyeken futott, de a fordító után az üldöző bolyból elérték őket. Zalán végül az 5. helyen ért célba, Lehel pedig 46.-nak.

A bledi versenyt követően még egy közeli Európa Kupa futamot rendeztek idén a junioroknak – ezt kihasználva a vasiak Zágrábba utaztak. A versenyt Zágrábban az evezős pályán és körülötte rendezték. Először a lányok rajtoltak, Stumpf Annával és Kulcsár Amirával a mezőnyben A rajtot követően egyből a mezőny végének közepén találták magukat, ami viszont méterről méterre egyre jobban megnyúlt. A kerékpárra váltásnál nem érték el azokat a versenyzőket a lányok, akik még felértek a legnagyobb bolyra. Így kezdtek lemaradni és a futást már elég nagy hátránnyal tudták csak megkezdeni.

Végül Amira a 37., Anna a 42. helyen fejezte be a versenyt. A fiúknál Medvegy András, Hóbor Lehel és Hóbor Zalán indult. Zalán az első helyen jött ki a vízből egy kis előnnyel a második előtt, míg Lehel nyolcadik helyen, András pedig a legnagyobb boly vége felé. Lehel nem tudott elmenni az első sorral, így kénytelen volt megvárni az első üldöző bolyt, egy síkterepű, 20 km-es tekerés várt rájuk. A futásra Zalán a második helyen indult ki, Lehelék a 9-10. hely környékén futottak ki. A hazai horvát versenyző több iramváltása után kissé lemaradtak a kőszegiek, de Zalán vissza tudott érni az első helyre – kétszer is – és a második visszazárkózás után a cél előtt ő indult meg, amire a horvát már nem tudott válaszolni, így Hóbor Zalán az utolsó junior versenyét is megnyerte a Junior Európa Kupa sorozatban. Nem csak a zágrábi verseny, hanem egyúttal az idei sorozatot is Zalán nyerte, mivel az utolsó, törökországi versenyen sem tudja már senki behozni az előnyét!