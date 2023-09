A szabadfogású nehézsúly negyedik kiemeltje, a Haladás VSE klasszisa, Ligeti Dániel ebben az évben eddig nagyszerű formát mutat, az április Eb-n bronzérmet nyert, a júliusi budapesti rangsorversenyen pedig ezüstöt, így egyértelmű esélyesként lépett szőnyegre a türkmén Zjamuhammed Szaparov ellen. Ligetin érezni lehetett, hogy a bemutatkozó meccsén nem akart mindent kiadni magából, ám így is uralta a szőnyeget, végig kézben tartotta a találkozót, melyen másfél perc után egy szép levitellel, és riválisa passzivitása révén 3-0-ás előnyt szerzett. A második három perc során pedig egy mögékerülést is bemutatott, így könnyedén, 5-0-ra győzött és bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol esélyesként állt fel az üzbég Szardorbek Holmatov ellen is. A szombathelyi ötszörös Eb-dobogós nyitómeccsén még óvatosan küzdött, ezúttal viszont lényegesen agilisabban birkózott, amit Holmatov bánhatott. A rendkívül egyoldalú összescsapás első három percében Ligeti igyekezett kiszolgálni a csak miatta Belgrádba érkezett, több tízfős szurkolótáborát és változatos akciókat mutatott be. Egy perc után szép levitellel került 2-0-ás előnybe, majd a második perc közepén gyönyörűen hátára döntötte ellenfelét (6-0), a zónában pedig meg is pörgette (8-0), végül a szünet előtt egy kiléptetéssel (9-0) került a technikai tus kapujába. A győzelem ekkor már nagyon közel volt, de a második szakasz elején a 33 éves klasszis nem ugrott neki Holmatovnak, kivárta a megfelelő pillanatot, ami az ötödik percben jött el, amikor levitte ellenfelét és 11-0-val lezárta a meccset.

Ligetinek a folytatásban biztosan nem lesz ilyen könnyű dolga, ugyanis a négy közé jutásért a mezőny egyik legjobbja, a 2021-es vb-győztes iráni Amir Hosszein Zare vár rá.

A szerb fővárosban kategóriánként öt (összesen 90) olimpiai kvóta talál gazdára. Minden ötkarikás súlycsoportban a négy érmes, illetve a két ötödik különcsatájának győztese szerez indulási jogot hazájának a jövő évi játékokra.