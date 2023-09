Szünet után a Herczeg, Cook, Tolbert, Morgen, Carter ötössel rohamozott a hazai együttes. Visszafogott hangulatban néha-néha díjazta a publikum a hazai csapat tapsot érdemlő megmozdulásait. A 26. percben egy újabb remek akció végén Tolbert húzta gyűrűbe a labdát, ezzel először vezetett 9 ponttal a vasi gárda (53-44), Cook duplájával pedig kialakult a kétszámjegyű különbség a felek között (55-44). A hátralevő időben biztosan tartotta előnyét Kocsis Tamás alakulata, olykor egészen szép akciókkal örvendeztetve meg a hazai tábort. A nem tudtak számottevően faragni hátrányukból, így mínusz 10-ről várhatták az utolsó negyedet (63-53). Ez persze önmagában még nem jelentette azt, hogy döntőben a Körmend, amit bizonyít, hogy a Graz négy perc elteltével nagyon komolyan megkezdte a felzárkózást és a hazai 10 pontos fór 4-re apadt (70-66). Az egyenlítés küszöbén azonban kihagyott hátul az osztrákok védekezése, a piros-feketék pedig újra 8-cal mentek (74-66). Dragsic mester ezért alaposan leszúrta játékosait. A vendégek időkérése után a Graz megint közelebb férkőzött a Rába-partiakhoz (74-70), válaszul Kocsis Tamás is magához hívta csapatát. Egyre forróbb lett az a bizonyos pite, mert 47 másodperccel a záró dudaszó előtt 79-78-at mutatott az eredményjelző, érthető módon a Körmend trénere ismét időt kért. Támadhatott a házigazda és kosár esetén nagy lépést tehetett a döntő felé. Carter ezt meg is tette, sőt, nyakában egy vendég játékossal tette mindezt, így büntetőzhetett is, amit értékesített. Az ellentámadásból a Graz is szerzett egy duplát (82-80) és szintén kapott egy büntetőt is, ez azonban kimaradt. A vége fergeteges lett, mint egy igazi bajnokin: az utolsó másodpercekben egyenlített a Graz (83-83), hosszabbításra állt a meccs, majd közvetlen a dudaszó előtt Cook is hintett még egy triplát, ezzel a szombati döntőbe juttatva a Körmendet (86-83).