A Lantos Mihály Sportközpontban rendezett kétnapos viadalon a Szombathelyi Dobó SE 19 fős csapata megpróbált mindent elkövetni annak érdekében, hogy szinte az összes ”testhez álló” dobószámban és azokon kívül is pontokat gyűjtsön. Kalapácsvetésben, diszkoszban hozta a tőle elvárható szintet Halász Bence, Varga Donát és Rába Dániel, ahogy Gyurátz Réka, Viszkeleti Villő is Németh Zsanett is. Súlylökésben Doma Benedek és Zimmermann Lili is besegített, utóbbi még gerelyt is ragadott. Az 1. divízióban való bennmaradás nem valósulhatott volna meg a Dobó SE futó szakosztálya nélkül, amelynek Farkas Dóra a szakmai vezetője. 200, 400, 800, 5000 m-es síkfutásban, 400 m gáton, 3000 m akadályon és 5000 m gyaloglásban is óriásit küzdöttek a versenyzők pontokért.

– Óriási izgalmak közepette, mindössze egyetlen ponttal maradtunk bent a Debrecen előtt (219) – összegzett Németh Zsolt, a Dobó SE mesteredzője. – Mindenki odatette magát, külön köszönet a futóknak, és a veterán gyaloglóinknak, akik nélkül biztos, hogy kiestünk volna. Ez egy igazi csapatmunka volt. Csak az utolsó pillanatokban derült ki, hogy csodával határos módon bennmaradtunk.

A 3. divízióban szereplő két vasi egyesület közül a Kőszegi Lóránt Gyula FC 4., míg a Haladás VSE atlétái a 8. pozícióban zárták a hazai csapatbajnokságot.