Fontos olimpiai kvótapontszerző viadalként iktatták be a kalapácsvetők idei versenysorozatába a silver fokozatú Németh Pál Memorialt. A 20 tagú nemzetközi mezőnyben kilenc női – a magyarok mellett észt, algir, szlovák, és dán – kalapácsvető, míg a férfiak között 11 – a magyarok mellett görög, ciprusi, horvát, és szlovák – dobóatléta küzdött meg a pontokért. A hölgyek mezőnyben ott volt az atlétikai vb-n is dobókörbe állt Dobó SE-s Gyurátz Réka, valamint Vuszkeleti Villő, Németh Zsanett és Zimmelmann Lili is. Az első három sorozatot követően csak a legjobb 8 folytatthatta a viadalt, a VEDAC-os Csatári Jázminnak véget ért a verseny, amelyen a dán Katrin Koch Jacobsen diadalmaskodott 72,35 méterrel, mögötte az algir Tatar Zara (66,50) lett a második, Gyurátz Réka pedig a harmadik (66,32). Viszkeleti Villő ötödik (62,75), Németh Zsanett hatodik (62,47), míg Zimmermann Lili hetedik (60,48) lett.