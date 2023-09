A siófoki együttes egy győzelemmel, két döntetlennel, három vereséggel, 4 lőtt és 10 kapott góllal, 5 ponttal a 15. helyen áll a tabellán. A Balaton-partiak hazai pályán 1-0-ra kikapott a Pécstől, 1-1-re végeztek a Tiszakécskével, majd 2-1-re nyertek a Budapest Honvéd ellen. Idegenben a Siófok 4-1-re kikapott a Nyíregyháza vendégeként, 1-1-re végzett Kazincbarcikán, a legutóbbi körben 4-0-ra alulmaradt a Vasas otthonában.

A siófokiakat erősíti az NB I.-es múlttal rendelkező Kitl Miklós, Polényi Gábor és Nagy Richárd is. A Haladás a gyenge szezonkezdet – három vereség – után elkapta a fonalat: a legutóbbi három fordulóban két győzelem és egy döntetlen a mérlege. A szombathelyiek 17 ponttal a 11. helyen állnak.

– Két szép évet töltöttem Siófokon, jól szerepeltünk a csapattal és alapembernek számítottam – mondta Szakály Attila. A vasiak középpályása 2012 nyarától 2023 nyaráig Siófokon futballozott. – Sok barátot szereztem, szép emlékekkel térek vissza – biztos kicsit furcsa lesz ellenfélként játszani. Az első három bajnokinkat elszúrtuk, pedig azokon a meccseken is volt lehetőségünk a győzelemre, csak éppen buta hibákat vétettünk. Az utóbbi három mérkőzésen kevesebbet hibáztunk és a csapat tartását mutatja, hogy kétszer is a ráadásban nyertük meg a meccset. Szerencsénk is volt, de a futballhoz az is kell. Vasárnap is nyerni akarunk, az NB II.-ben nincsenek nagy különbségek a csapatok között, nehéz összecsapásra számítok.