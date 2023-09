Az újonc HVSE jól kezdte a szezont, az utóbbi időszakban azonban kisebb hullámvölgybe került: előző három bajnokiját elbukta, utolsó két meccsén nem talált a kapuba. A Budaörs sincs jó passzban, utolsó előtti helyen áll a tabellán. Ám a 15. Budaörsöt és a 9. Haladást mindössze három pont választja el egymástól - vagyis mindkét csapat számára fontos a meccs!

-Kétségtelen, hogy mindkét csapatnak égetően nagy szüksége van a három pontra, ennek megfelelően kiélezett, feszült hangulatú mérkőzésre számítok. Hozzáteszem, a Budaörs helyezése csalóka, elég erős a kerete, több magasabb osztályt megjárt játékost is felvonultat - mondta Szenczi Imre, a Szombathelyi MÁV Haladás VSE NB III.-as labdarúgócsapatának az edzője. - Sajnos vannak gondjaink, fizikális és mentális fáradtságot is érzékelek a csapatok, valamint egy beteséghullám is átvonult a társaságon - ez érződött is az utolsó meccsünkön, amelyen talán a szezon leggyengébb játékával rukkoltunk elő. Továbbra is vannak gondjaink, Ferenc Zoltán eltiltott, Horváth Bendegúz, Buzás László és Balogh Ákos sérült, míg Pataki Roland beteg. Az U19-es csapatunkból töltjük fel az NB III.-as keretünket - lehet, hogy újoncot avatunk. De mindegy, hogy hogyan, milyen játékkal, milyen csapattal, de be kell gyűjtenünk a három pontot!