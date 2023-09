Két közvetlen rivális lépett pályára: a forduló előtt a HVSE az 5., a Kerület a 6. helyen állt a tabellán, egyaránt kilenc pontot gyűjtve. Igaz, a vendég komoly erőt képvisel, több magasabb szintet megjárt futballistát vonultat fel.

Szombathelyi MÁV Haladás VSE–III. Kerületi TVE 1-2 (0-2). Szombathely, Kenderesi út, 300 néző, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Móri T.

HVSE: Horváth B. – Horváth M., Kovács B., Németh M. (Varga Cs., 40.), Buzás (Czuczi, 60.) – Tóth M. (Árvay, 60.), Balogh Á., Ferencz – Szabó M., Pap (Tóth B., 82.), Szenczi B. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Szenczi B.(73.), ill. Barczi 2 (11., 14. – az elsőt büntetőből),

Az első ziccer a hazaiak előtt adódott – ami kimaradt. Amiért járt a büntetés: egy felesleges fault után büntetőhöz jutott a fővárosi gárda, amiből meg is szerezte a vezetést (0-1). Sőt rá három percre ismét kapuba talált a Kerület (0-2). A vendég nagyon masszív, rutinos csapat benyomását keltette. Biztos előnye birtokában kézben tartotta a meccset, nem hagyta, hogy ellenfele visszajöjjön a meccsbe. Az első félidő teljes egészében a vendégeké volt – akart, de sok hibával, kapura veszélytelenül futballozott a HVSE, nem talált fogást kellemetlen ellenfelén.

Fordulás után azonban egy pontosabb, lendületesebb, szervezettebb Haladás lépett pályára – úgy tűnt, hogy sikerült rendezni a sorokat a szünetben, az öltözőben. Nem adta fel a HVSE, ment előre, átvette az irányítást, sokkal többet birtokolta a labdát, űzte, hajtotta ellenfelét. Jöttek a helyzetek, de kimaradtak a nagy lehetőségek. A 73. percben felcsillant a remény, a pontszerzésre, amikor Árvay húzta meg a bal szélen, a középre visszatett labdáját pedig Szenczi higgadtan lőtte a kapuba (1-2). De talán kicsit későn jött a gól. A folytatásban ugyanis rohamozott becsülettel a HVSE, mindent egy lapra feltéve hajtott az egyenlítésért, de már nem sikerült újabb gólt szerezni – pedig lehetősége volt rá.

Az első félidő egyértelműen a vendégeké volt, a második a hazaiaké – a szombathelyiek vert helyzetből jöttek vissza a meccsbe, nem adták fel, nagyot küzdöttek. A játék képe, a helyzetek száma alapján a döntetlen talán igazságosabb eredmény lett volna. De végül a rutinosabb, kevesebbet hibázó gárda vitte el a három pontot. Az újonc Haladás pedig elszenvedte szezonbeli első hazaivereségét.

Szenczi Imre: - A mi helyzetünk vezette fel a mecset, ami kimaradt. Rá válaszként egy véleményes büntetőből megszerezte a vezetést a vendég, a mire gyorsan rárúgta a második gólt - ez a három-négy perces rövidzárlatunk meg is határozta az első félidőt. Védekezésben bele-belehibáztunk, támadásban pedig passzívak voltunk. Fordulás után viszont sokkal jobban néztünk ki, sokkal jobban futballoztunk, sok helyzetet dolgoztunk ki - akár meg is fordíthattuk volna a meccset. És talán egy elmaradt büntetőt is számon kérhetünk a játékvezetőn. A III. Kerület volt a legmasszívabb csapat, akivel eddig összecsaptunk - és a második félidő alapján akár meglepetést is okozhattunk volna...

A következő fordulóban, szombaton (11.00) a HVSE a szomszédvári rivális ETO Akadémia vendégeként lép pályára.