Gérce-Vásárosmiske KSE–Bozsoki SE 5-0 (2-0). Gérce, 220 néző, v.: Pázsi M.

Gérce-Vásárosmiske: Komáromi – Lakatos, Máthé (Németh B.), László, Lerik (Kiss L.), Mórocz (Kovács T.), Major, Nunkovics, Csonka, Kövesdi D., Németh Z. (Kövesdi A.).

Bozsok: Farkas G. – Iker (Kovács P.), Kratochwill, Csizmazia (Páter), Fáth (Pál), Dévényi, Varga B. (Horváth P.), Szalai, Kaposi (Marti), Tompek, Németh O.

Gól: Major (2), Kovács T., Mórocz, Lerik.

Búcsúi hangulatban, szép számú közönség előtt a hazaiak az első perctől támadólag léptek fel, nagy nyomás alatt tartva a vendégeket, akik csak a védekezésre koncentráltak. Végül a Gérce veszélyes támadásainak, jó helyzet kihasználásának köszönhetően magabiztosan tartotta otthon a három pontot. Jó játékvezetés mellett sportszerű mérkőzést produkáltak a felek.. A hazaiaktól mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Elektromol-Spari FC–Uraiújfalu SE 1-0 (0-0). Szombathely, 80 néző, v.: Talabér N.

Spari: Pungor – Láda, Varsányi, Pulai, Jónás, Pados, Majtényi, Farkas Henrik Milán, Kovács A., Dienes, Farkas Henrik (Holdosi).

Uraiújfalu: Horváth B. – Gáspár, Gallen, Szabó B., Burka, Pungor, Binder (Vörös), Szabó T., Keszei, Agg (Csete), Pethő (Kollárits).

Gól: Farkas Henrik.

Kiállítva: Farkas Henrik Milán (29., Spari).

Motiváltan kezdtek a csapatok – a vendég lépett fel támadólag, de a Spari is beletett mindent. A 29. percben érdekesebb lett a játék, mert a hazaiak egyik játékosát kiállították, sőt, ápolás miatt 10 percig kilencen küzdöttek hősiesen. A második félidőben még nagyobb küzdelem alakult ki az amúgy is izgalmas mérkőzésen – Farkas Henrik szép góljával a hazaiak jutottak vezetéshez. Az Uraiújfalu megtett mindent az egyenlítésért, de a 11-esétt Pungor kapus parádésan hárította. A hazaiak csúsztak, másztak a győzelemért, egy jó kapusteljesítménnyel megspékelve megérdemelten tartották Szombathelyen a három pontot. A Spariból mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Sé Honvéd SE–Gencsapáti KSE 5-2 (2-1). Sé, 150 néző, vezette: Király Zs.

Sé: Földi (Papp K.) – Kiss Mi. (Vámos), Kovács K., Werderits, Tóth F., Halmos, Nemes (Pados), Fichtacher, Kiss Má. (Sümegi), Kiss Márton Balázs (Parti), Uri.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Kovács G. (Jónás), Janzsó, Sulyok, Soldatenko, Dancs, Fülöp, Tóth B. (Varga R.), Egyed, Janek, Skrapits.

Gól: Halmos (2), Kovács K., Nemes, Uri, ill. Soldatenko, Dancs.

Kiállítva: Fülöp (17., Gencsapáti).

A hazai csapat az első győzelmére készült, ennek megfelelően kezdte a találkozót, a nézők a helyüket sem foglalták még el, máris a vendégek hálójában táncolt a labda. Nem hagyott alább a séi nyomás, sorra vezették gólt ígérő támadásaikat a hazai játékosok, de gól csak egy esett – az viszont szépre sikeredett. Aztán egy jogos büntetőt végeztek el a hazaiak, ami kimaradt, és rögtön az ellentámadásból szépített a vendég. A második félidőben folytatódott a hazai offenzíva, melynek rögtön gól lett az eredménye. De a vendég szintén egy jogos büntetőből szépített. Ezen a napon viszont a séiek helyenként régi önmagukat idézve futballoztak és újabb két gólt rámoltak be. Sőt a végén jött egy újabb jogos büntető – de az újrarúgatás után ez is kimaradt. Jó játékvezetés mellett színvonalas találkozót láthattak a szurkolók, a hazai győzelem akár nagyobb arányú is lehetett volna.

Boba SE–Pecöl SE 1-0 (1-0). Boba, v.: Boda Gy.

Boba: Fábián – Balogh Mi., Magyar, Horváth B., Fodor (Kovács M.), Sebestyén, Balogh Ma. (Porkoláb), Szabó J., Dákai, Gorácz, Prépost.

Pecöl: Kollarics – Kiss B. (Seper), Orsós, Horváth N., Oszkó (Maczek), Farkas A., Hóbor, Joó, Németh Z., Nagy D., Kasza.

Gól: Magyar. Kiállítva: Balogh Mi. (61., Boba).

Kemenesmagasi FC–Szeleste-Pósfa SE 3-2 (2-1). Kemenesmagasi, v.: Szabó III. Z.

Kemenesmagasi: Kelemen – Koronczai (Princzes), Molnár Zs., Horváth T. (Solymos), Balogh D. (Csempesz), Poós, Palotai, Csite, Kerekes (Csemer), Szénégető, Molnár T.

Szeleste-Pósfa: Nagy Cs. – Horváth M., Maráczi, Fülöp, Molnár G. (Horváth D.), Baranyai (Pethő), Pataki, Kiss Á., Kovács R., Horváth L., Kovács Á. (Horváth E.).

Gól: Molnár T., Kerekes, Horváth T., ill. Kiss Á., Poós (öngól). Kiállítva: Kovács Á. (93., Szeleste).

Kemenesalja FC–Alsóújlaki SC 1-0 (0-0). Vönöck, vezette: Ódor Á.

Kemenesalja: Kovács K. – Varga R., Szakál, Binder (Czöndör), Lőrincz (Németh R.), Péter, Kóbor (Manganelli), Balázsi, Erdélyi, Ölbei, Németh M. (Géczi).

Alsóújlak: Gábor – Gampel (Papp A.), Hantó, Varga K., Toldi, Varga Á., Varga N. (Frigy), Káldi, Vasas (Pados), Hancz, Varga R.

Gól: Lőrincz.

Répcelaki SE–Kőszegi Lóránt FC 1-2 (1-0). Répcelak, vezette: Marácz Z.

Répcelak: Németh M. – Horváth Z., Kiss Z., Csontár, Németh B. (Pinezits), Kovács G. (Németh G.), Gallen, Baán, Horváth Z., Krétai (Tóth Zs.), Malomsoki (Kiss Z.).

Kőszeg: Berber – Lintner, Szolyák, Gugcsó, Toldi (Varga D.), Kovács Zs., Réti (Németh B.), Marti, Kiss B. (Fehér), Mézer, Rácz.

Gól: Krétai, ill. Réti, Kovács Zs.

A következő, 6. forduló menetrendje, szombat, 16.00: Kemenesalja–Lukácsháza, Kőszeg–Mersevát. Vasárnap, 16.00: Alsóújlak–Sé, Gencsapáti–Kemenesmagasi, Szeleste–Spari, Uraiújfalu–Boba, Pecöl–Gérce, Bozsok–Répcelak.

Dél

Gyöngyöshermán-Szentkirály SE–Egyházasrádóci SE 3-1 (2-0). Szombathely, vezette: Vass I.

Gyöngyöshermán: Gábriel – Farkas G., Kis Z., Kis L. (Nagy T.), Bazsó (Varga D.), Kopácsi, Kondor, Neudl, Bihun, Séfer, Kovács D. (Bakos).

Egyházasrádóc: Bali – Berning, Bányik (Varga D.), Krajczár, Németh Martin, Németh Marcell, Pataki, Mészáros, Filipovits, Halász (Horváth Bé.), Balogh A. (Fejes).

Gól: Bazsó (3), ill. Berning.

Rendkívül motivált volt a hazai csapat – amelynek több meghatározó játékos is sérülésből tért vissza. Azonban könnyű mérkőzésre így sem lehetett számítani, hiszen erős ellenféllel nézett szembe a hermáni gárda. Koncentráltan, higgadtan játszott a hazai gárda, abszolút megérdemelt volt a győzelem!

Bajánsenye SE–Tanakajdi TC7-0 (2-0). Bajánsenye, 120 néző, v.: Németh T.

Bajánsenye: Kalamár – Varga D. (Bacsák), Horváth B., Hodács, Horváth M. (Koltai), Kosár (Vörös), Kovács V., Vitéz (Horváth A.), Kósa (Koczor), Horváth Z., Propszt.

Tanakajd: Asztalos – Hankó, Kölkedi, Marcz G., Orsós, Janó (Jéri), Németh Zs., Marcz M., Preiczer, Nagy K. (Hittaller), Varga M.

Gól: Kosár (3), Koltai (2), Koczor, Marcz M. (öngól).

Jó iramú mérkőzésen, korrekt játékvezetés mellett a hazaiak lendületes támadójátékkal indítottak. A mérkőzés elején kialakított helyzeteket még kihagyták, de ezt követően támadásaikat gólokkal zárták. A vendégek nem találták ellenszerét a hazaiak gyors játékának. A második félidőben a Tanakajd védekezése teljesen felőrlődött. A Bajánsenye jól játszott, ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK–Őriszentpéter SE 6-3 (3-1). Felsőcsatár, vezette: Koronczai C.

Felsőcsatár: Moór – Szabó B., Horváth L., Pehr, Szmolek, Schmalzl (Kopácsi), Böhm (Krajczár), Márovics (Vajda), Késmárky, Virág (Hábetler), Bugnits (Windisch).

Őriszentpéter: Szemán – Sebők, Szabó D., Szabó S., Németh A., Sály, Kulcsár, Tarafás, Mihály, Szép, Gaál.

Gól: Szmolek (2), Horváth L. (2), Pehr, Késmárky, ill. Sály, Kulcsár, Mihály.

AGS Jáki SZSE–Telekes Medosz SE 4-4 (3-2). Ják, 150 néző, vezette: Andrejek Sz.

Ják: Dobos – Svób, Bukits, Hajós, Homor, Molnár T., Farkas E., Tót (Bőle), Wágner (Tóth E.), Vizserálek, Kalmár.

Telekes: Rása – Dézsi, Osbáth, Németh M., Görcsi P., Czövek (Orsós), Osvald, Kónya M., Kónya Sz., Valkóczi (Vincze), Görcsi D.

Gól: Wágner (2), Molnár T., Farkas E., ill. Görcsi P., Görcsi D., Czövek, Kónya M. Kiállítva: Osvald (87., Telekes).

küzdelmes mérkőzés vívtak a felek – de sok hibával játszottak. A házigazda talán közelebb állt a győzelemhez – a vendég a 85. percben egyenlített –, de a döntetlen összességében igazságos.

Rum KSC–Újperint SE 0-1 (0-0). Rum, v.: Szabó C.

Rum: Marcz – Székely, Horváth T. (Varga M.), Pupp (Kovács Z.), Szegleti (Tárkányi), Vadász (Fülöp), Koronczai, Leitgeb, Rosta, Kalmár, Horváth Á.

Újperint: Szlámer – Fliegler (Fritz), Kovács G., Horváth M., Hegedűs, Szabó B., Kiss R. (Kovács Zs.), Szabó Z. (Szalay), Tóth M., Karvalics, Katona (Varga G.).

Gól: Szabó B. Kiállítva: Fülöp (86., Rum).

A döntetlen színezetű, küzdelmes mérkőzést egy szerencsés góllal a vendég nyerte meg.

ÖTE Ikervár FC–Nárai SK 0-2 (0-1). Ikervár, v.: Pintér B.

Ikervár: Németh Á. – Horváth D. (Teveli), Szalai (Molnár B.), Őri, Horváth B. (Czeglédi), Varga M., Molnár R., Varga R., Pásti (Rövid), Vincze, Viszkeleti.

Nárai: Holbok – Bárdics (Takács), Máté (Vajda Bá.), Vajda Ba., Odler, Marsai, Tamás (Horváth D.), Sásdi, Czirók (Németh R.), Lakatos (Szén), Hompasz.

Gól: Szén, Tamás.

Rábatótfalui SE–Szentpéterfai SE 1-2 (0-2). Szentgotthárd-Rábatótfalu, vezette: Magyar Gy.

Rábatótfalu: Szukics – Keresztúri, Domján D., Sütő, Szakács, Anderkó, Domján B., Herczeg, Papp V. (Falb), Bánfi-Nagy, Bouti (Lovenyák).

Szentpéterfa: Páll B. – Hazafi, Török R., Wágner, Geosits, Gaál, Skrapits, Török A. (Páll Sz.), Homor, Major, Hoós.

Gól: Domján B., ill. Skrapits, Gaál.

A következő, 6. forduló menetrendje, szombat, 16.00: Tanakajd–Ikervár. Vasárnap, 13.00: Telekes–Újperint. 16.00: Nárai–Gyöngyöshermán, Egyházasrádóc–Rum, Ják–Felsőcsatár, Őriszentpéter–Rábatótfalu, Szentpéterfa–Körmend VSE.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] e-mail-címre.