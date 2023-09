A Falco KC vezetősége, szakmai stábja jól – és gyorsan – dolgozott a nyáron, erős kerettel kezdte meg a felkészülési szezont a bajnoki- és kupacímvédő. A tavalyi sikercsapata gerince (Keller Ákos, Krivacevic Markó, Perl Zoltán, Kovács Benedek, Hansen Dániel, Verasztó Péter, Mat­thew Tiby, Boris Barac, Stefan Pot, Takács Zsolt) együtt maradt. Távozott a sérülésből lábadozó Zach Brown, továbbá Raymond Cowels (Legia Warszava/Lengyelország), Sövegjártó Ábel (Paks/kölcsönbe) és Horváth Ádám (Cegléd). Erősítésként egy év franciaországi szereplés után visszatért a válogatott, közönségkedvenc Benke Szilárd, továbbá érkezett a szintén válogatott Pongó Marcell (Alba), a korosztályos válogatott Tanoh Dez András (Honvéd) és a horvát válogatott Antonio Joradno (Chalon-Sur-Saone/Franciaország).

A csapat augusztus 14-én kezdte meg a munkát, a szakmai stáb augusztus 21-től dolgozhatott a teljes kerettel – ekkor tértek vissza a magyar válogatottak. Milos Konakov már a harmadik szezonját kezdte a csapat élén vezetőedzőként – a megszokott, jól bevált rutin szerint dolgozott a társaság.

– Elégedett vagyok a nyári történésekkel, jól dolgozott a klub az átigazolási időszakban, jár a köszönet a klubvezetésnek – jelezte Milos Konakov, a Falco KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának edzője. – Az elsődleges cél az volt, hogy a tavalyi keret gerincét együtt tartsuk – ez sikerült. Továbbá szerettük volna mélyíteni a magyar magot – ez is sikerült. Úgy vélem, hogy az új igazolásokkal erősödött a keret, minden posztra van két hasonló képességű, minőségi játékos. De nem csak erős, mély is a keretünk – amire szükségünk is van, hiszen hosszú a szezon, és mi a bajnokságban, a kupában és a Bajnokok Ligájában is szeretnénk szép eredményeket elérni. A srácok jó fizikális állapotban várják a bajnoki rajtot, mindenki egészséges – és motivált. A betervezett munkát elvégeztük, minőségi csapatokkal ellen is pályára léphettünk a felkészülési időszakban. Az új fiúk beépítése jól halad, napról napra gördülékenyebb a játékunk, de még messze vagyunk attól a szinttől, amit elvárok a csapattól. Persze hosszú a szezon, az érmeket nem szeptemberben-októberben osztják ki! És ami fontos: nem csak jó játékosokat, jó embereket is igazoltunk – a kosárlabda csapatjáték, csak akkor lehetsz sikeres, ha csapatként működsz, ha működik a kémia a csapaton belül.

– Időnként egy csapatnak és egy edzőnek is meg kell újulnia – folytatta Milos Konakov. – A keretünk lehetőséget ad rá, hogy még fizikálisabb kosárlabdát játsszunk, főleg védekezésben szeretnénk előrébb lépni az előző szezonhoz képest – darálni kell, aztán ha elfáradsz, jöhet a helyedre a másik játékos. Támadásban pedig az új játékosok hoznak majd új színt, új elemeket a játékunkba. De alapvetően szeretnénk agresszívan, gyorsan, sok mozgással, lendületesen kosárlabdázni! Sokan úgy vélik, hogy van rajtunk nyomás. A közönségünk, a klubvezetés is elvárja tőlünk a sikereket. Valamint évek óta megszokott, hogy minden csapat minket akar megverni, mindenki ellennünk próbálja az év meccsét játszani. De mindezt mi nem nyomásként éljük meg, hanem az elvárásokat a saját javunkra fordítjuk, és egyfajta motivációs eszközként alkalmazzunk: keményen dolgozunk, hogy fejlődjünk, hogy napról napra, meccsről meccsre jobbak legyünk, hogy tényleg mi legyünk a legjobbak! Minden fronton szeretnénk a tőlünk telhető legjobb teljesítményt nyújtani, szeretnénk minél több mecset megnyerni! Továbbá szeretnénk még szorosabbá tenni a pályán kívüli kapcsolatunkat a szurkolóinkkal – tavaly elkezdtünk valamit, amit szeretnénk folytatni.

– Idei első ellenfelünk, a Pécs, újonc csapat, így nehéz volt belőle felkészülni. Az biztos, hogy jó csapatoktól érkező légiósokat igazolt, és úgy tűnik, hogy egyben van a társaság. ráadásul tét nélkül, felszabadultan léphet pályára ellenünk. Az első meccs mindig nehéz, de szeretnénk jó játékkal, győzelemmel kiszolgálni szurkolóinkat! – zárta szavait Konakov mester.