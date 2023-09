A korábbi hat helyett nyolc csoportban rendezik a bajnokságot, egyaránt 8-8 csapattal. A csapatok az alapszakaszban mind a 8 csoportban körmérkőzéses rendszerben játszanak oda-vissza vágó alapon 7+7, azaz 14 mérkőzést. Ezután rájátszás következik. A négy felsőházi csoport győztese szerez bajnoki címet, tehát a korábbi 6 helyett 4 harmadosztályú bajnok lesz. Ez a 4 bajnok viszont további feltételek, osztályozók, egyebek nélkül egyből feljut az NB I/B-be – ezért is lesz 4 kieső az NB /B-ben. A tavalyi bajnoki ezüstérmes Büki TK-nál történt azért játékosmozgás. Három szezon után hazatért a BTK-hoz Tóth Bettina, Lékai Odett Szombathelyről tette át székhelyét a fürdővárosba, míg Farkas Nerina a Ferencvárostól érkezett. Távozott Szabó Noémi, Megyeri Hajnalka, akik inkább a magánéletükre koncentrálnak, illetve már szezon közben elhagyta a bükieket Kelemen Annabella. – Az alapozást többé-kevésbé úgy sikerült teljesítenünk, ahogy azt előzetesen elterveztem – összegzett Baranyai Enikő, a Büki TK vezetőedzője.

A Baranyai Enikő edzette Büki TK felkészült a szezonra

Forrás: Unger Tamás

– Felkészülési tornánkat az elvárásoknak megfelelően megnyertük, a hétvégén pedig Ajkán kezdjük meg a pontvadászatot. A bajnokság új lebonyolítási rendszere, úgy vélem, mindenképpen a javunkat szolgálja, személy szerint örülök is neki, mert bár többet kell majd utaznunk, de új ellenfelekkel mérkőzhetünk meg, ezáltal változatosabb lesz a bajnoki idény, nem csak a környékbeli riválisokkal kell megmérkőznünk. A minimumelvárás a csapattól az alapszakasz megnyerése. A tavalyi 7. Sárvárfürdő Kinizsi SE hathetesre tervezett felkészülése jól sikerült a szakvezetés szerint. A sárváriak edzőmeccset játszottak a Körmenddel, a TSV EBE Forst United német csapattal, illetve a felkészülési kupán a KK Ajkával és a Siófok KC-val. Az új lebonyolítású bajnokságban az alapszakaszt követően a felsőházban szeretnének zárni. Az új edző, Skoda Bence érkezése mellett történtek változások a játékoskeretben is: Burghardt Lukrécia, Soós Réka és Virág Noémi felhagyott a versenyszerű sportolással, utóbbi kettő utánpótlásedzőként dolgozik a Kinizsinél. Érkezett Tömő Alexandra kapus Celldömölkről, Ács Anna Veszprémből, Molnár Zsófia Répcelakról és Gutecz Réka Mosonmagyaróvárról.

A Kinizsi a VKL SE Győr vendégeként kezdi meg a pontvadászatot. A tavalyi 10. helyezett Celldömölknél is edzőt cseréltek, Salamonné Csótár Adrienn helyét Erőss Péter vette át, aki régi motoros, CVSE-nevelés. Zömében NB I/B-s csapatokban játszott. Öt éve kezdett el edzősködni, először az ajkai utánpótlásnál tevékenykedett, valamint a felnőttcsapatnál is számítottak rá a kispadon. Tavaly játszotta utolsó idényét játékosként a Várpalotában, majd érkezett a celli felkérés, amelyre igent mondott. – Fiatal a csapatunk, felnőttkorú játékos mindössze öt van a keretben, a többiek zömében az U19-es együttes tagjai – tájékoztatott a CVSE új trénere, Erőss Péter. – Nyolchetes felkészülésen vagyunk túl, ez idő alatt négy edzőmeccset játszottunk. Érkezett Győrffy Réka bal szélre és irányító posztra, Szalai Nikoletta a kapuba, Szélesi Sára pedig a jobb szélre, illetve egyeztetés alatt van, hogy esetleg az SZKKA néhány fiatalt kölcsönad nekünk kettős igazolással.

Cél a biztos bennmaradás – jelentette ki a tréner, akinek együttese a Győri ETO KC U21 otthonában lép pályára az első fordulóban. Az előző idényben további két csapat, az SZKKA U22 és a Répcelak erősítette a vasi vonalat az NB II.-es női kézilabda-bajnokságban. Előbbi nem indul az új harmadosztályú szezonban, míg utóbbi kiesett az NB II.-ből. A férfiaknál is kétséges volt a Szentgotthárd idei harmadosztályú indulása, hiszen az elmúlt idényben kieső helyen végzett. Ennek ellenére a bajnokság átszervezésével megőrizte NB II.-es tagságát. – Augusztusban kezdtük a munkát, heti három edzéssel – mondta Ernst Attila, a Szentgotthárdi VSE vezetőedzője. – Három edzőmec - cset játszottunk, amelyeken mindenki kapott lehetőséget. Próbáltuk bővíteni a keretet, ifjúsági játékosokat hoztunk fel, valamint leigazoltuk az SZKKA felnőttalakulatának kapusedzőjét, Kovács Róbertet és a másodedzőt, Mirko Vujovicsot is. Pápáról érkezett Sipőcz Milán, illetve az egykori SZoESE-ben kézilabdázó Császár Levente és Hertelendy Bence is nálunk folytatja. Ami a bajnokságot illeti, jó lenne az alapszakaszban két csapatot is megelőzni, aztán a folytatásban is, így biztosan érhetnénk el fő célunkat, a bennmaradást – bizakodott Ernst Attila. Az SZVSE hazai pályán fogadja a Tarján SE-t a nyitófordulóban, szombaton 18 órakor.