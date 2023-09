KK Ajka Kft.–Büki TK Bükfürdő 34-27 (13-17). Ajka, 250 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Herbert B., Szücs L.

Büki TK: Büki – Farkas N. 5, Tamási 9, Tóth V. 1, Tar-Pukler 4, Marton D. 2, Gősi 4. Csere: Szücs I. – Lékai 1, Varga Zs. 1, Vígh R. Edző: Baranyai Enikő.

Az egész mérkőzés során gyermeteg hibákat vétett a tavalyi ezüstérmes büki csapat. Mindezt tetőzte a borzalmas második félidő. Ez a vereség elég nagy pofon volt így kezdésként, rendet kell rakni a fejekben, hogy a továbbiakban ne essenek ugyanabba a hibába a lányok. A lelkesebb csapat győzött.

VKLSE Győr–Sárvárfürdő Kinizsi SE 23-25 (9-13). Ikrény, 70 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Majoros E., Osvai G.

Sárvár: Jurik P. – Horváth I. 3, Molnár Zs. 2, Barcza 6, Gutecz 2, Ács 9, Szemes 1. Csere: Tömő 1, Varga (kapusok), Kiss V., Gerencsér, Horváth D. 1, Cser, Németh H. Edző: Skoda Bence

Az első 10 perc szoros csatát, fej-fej melletti küzdelmet hozott. A Sárvár támadásban sokat hibázott, rengeteg labdát eladott, így a hazaiak háromgólos előnyre tettek szert. Tömő Szandra kapus bravúrjaival meccsben tartotta a Kinizsit, a többiek is magasabb sebességfokozatra kapcsoltak, így a szünetre már 4 gólos vendég vezetést mutatott az eredményjelző. A második játékrész 6-1-es győri szériával indult, amivel vissza is vette a vezetést a hazai gárda. A végjáték azonban a Kinizsié volt, amely végül nagy csatában nyert.

Győri ETO KC U21–Celldömölki VSE 47-25 (20-14). Győr, 80 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Ifj. Babity I., Kaposi M. G.

CVSE: Szalai N. – Gyurák 3, Szomorkovics, Győrffy 2, Szecsődi 11, Pup R. 1, Pup S. 6. Csere: Imreh – Erdélyi, Dée, Győrvári 2. Edző: Erőss Péter.

A mérkőzésre 11 játékost tudott nevezni a CVSE új trénere, Erőss Péter, aki arra kérte csapatát, játsszon egy jó meccset, védekezzen erősen és egységesen, támadásban pedig lendülettel hajtsa végre az alapmozgásokat. 25 percig a játékosok ezt maradéktalanul be is tartották, tapadtak a Győrre. Ezt követően azonban erőnlétben és mentálisan is teljesen elfogytak a celliek. Számtalan labdaeladás és technikai hiba fordult elő, amit az ellenfél gyors lerohanásokkal kihasznált, így nagyarányú vereséggel nyitott a CVSE.

Szentgotthárdi VSE–Tarján SE 23-22 (9-12). Szentgotthárd, 50 néző, NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés, vezette: Tóbiás R. T., Végh A.

SZVSE: Kovács R. – Hertelendy 6, Luthár 1, Császár L. 1, Háklár 3, Katona D. 5, Horváth N. 1. Csere: Kanics, Surányi (kapusok), Németh D., Sipőcz 2, Séger, Kovács Á., Kozma 1, Miklós. Edző: Ernst Attila.

Meglepetésre készült a Szentgotthárd, amely az első félidei kezdeti megingásait – helyezkedési- és visszarendeződési hibák – követően szépen, lassan magára talált. A második félidőben már sokkal jobban működött a hazaiak védekezése, valamint támadásban is megtalálta a nagy erőket mozgósító Gotthárd a vendégek gyenge pontjait, így végül ötgólos hátrányból fordítva egy fordulatos, jó meccsen bravúros csapatteljesítménnyel otthon tudta tartani a két bajnoki pontot.