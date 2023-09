Talán kicsit kiengedett a Falco, majdnem egyenlített a Pécs (22-21), de végül csak megnyerte az első etapot a házigazda. Sőt, a második negyedet 8-0-val kezdte (12. perc: 35-23) – akkor már nyoma sem volt könnyelműsködésnek hazai oldalon. Perl és Barac is megérkezett a meccsbe. 40-25-ös állásnál kért időt a pécsi kispad – most azonban nem sok sikerrel. Száguldott tovább a Falco (15. perc: 48-27). Nem tudott mit kezdeni a Falco sebességével, minőségével a Pécs. Kétségbeesetten próbálkozott távolról a vendég – változó sikerrel. közben pedig állandósult a 20 pont fölötti Falco-előny (28. perc: 61-35). Olyan könnyedén, szemre is tetszetősen játszottak a hazaiak, mintha csak edzésen lettek volna. A félidőben 69-43-ra vezetett a házigazda – amely félelmetes második negyedet produkált, 42 pontig (!) jutott ebben a játékrészben.

A második félidőt jobban, 5-0-val nyitotta a Manjgafic által vezérelt Pécs, és a folytatásban is szervezettebben játszott, pontosabban dobott, mint az első 20 percben. De ezt a felzárkózási rohamot könnyedén visszaverte a Falco – csak annyit tett, hogy ritmust váltott (24. perc: 78-51). Potyogtak a pontok, a védekezésre nem igen ügyeltek a felek – érezhető volt, hogy a mérkőzés már eldőlt. Bele-belehibázott néha már a Falco is (27. perc: 85-60). Mindkét oldal sokat cserélt, barátságos hangulata volt a meccsnek.

Ennek megfelelően a harmadik negyedet „csak” három ponttal nyerte meg a Falco. De a záró etapot már közel 30 pontos előnyből kezdhette meg a házigazda (30. perc: 94-65). A 32. percben pedig át is lépte a 100 pontot – Krivacsevics volt az „elkövető”, nagyot zsákolt (101-70). Aztán a folytatásban mintha el is engedte volna a meccset a Falco – így a Pécs némileg kozmetikázhatott az eredményen, megnyerte a negyedik negyedet, és kereken 20 pontos vereséggel megúszta a szombathelyi kirándulást.

jegyzőkönyv

Falco-Vulcanoi Energia KC Szombathely–NKA Universitas Pécs 112-92 (27-23, 42-20, 25-22, 18.23)

Szombathely, 2615 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Tőzsér D., Goda L., Major Á.

Falco: Pongó 3/3, Tanoh Dez 13/9, Benke Sz. 16/9, Tiby 8/6, Keller 7. Csere: Perl 19/3, Pot 15/3, Kovács B. 4, Barac 14, Krivacsevics 11, Jordano 2, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.

Pécs: Kerpel-Fronius 7/3, Meleg 17/6, Scherer 4, Durmo 16/3, Manjgafic 31/6. Csere: Benke K. 8, Kovács P. 6, Herger –, Lukácsi 3, Rátgéber –, Angyal –, Bor –. Edző: Goran Tadic.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 12-6. 6. perc: 20-9. 9. perc: 22-21. 12. perc: 35-23. 15. perc: 48-27. 18. perc: 61-35. 20. perc: 69-43. 24. perc: 78-51. 27. perc: 85-60. 30. perc: 94-65. 33. perc: 101-70. 37. perc: 107-86.

Sok sportértéke nem volt a szezonnyitó meccsnek, a Falco csak annyit adott ki magából, amennyit kellett – és így is nagyon simán nyert.

További eredmények: Körmend–Kaposvár 80-71, Szolnok–Paks 73-67, Kecskemét–Sopron 83-80, Debrecen–Oroszlány 59-80, Alba Fehérvár–Honvéd 72-62. A ZTE-Szeged meccset kedden rendezik.