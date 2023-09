Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 31-27 (16-16). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 500 néző, NB I/B.-s női kézilabda-mérkőzés, vezette: Csányi T., Gadányi T.

SZKKA: Christe – Kazai 4, Pődör B. 2, Pődör R. 12, Szmolek 3, Kulcsár 4, Varga N. 1. Csere: Csatlós – Balogh P. 1, Szeberényi, Pálffy 4. Edző: Vida Gergő.

Óriási várakozás előzte meg hazai oldalon az SZKKA–Esztergom összecsapást, hiszen a házigazda Szombathely nagy és nemes keresztet vett a vállára azzal, hogy a bajnoki cím elérését tűzte ki célul. Ennek szellemében készültek heteken keresztül a Vida-lányok, akik már az edzőmeccseken is motiváltan léptek pályára. Az első bajnoki találkozó azonban kísértetiesen hasonlóan kezdődött a tavalyi, Komárom elleni meccs mintájára.

Idegesen, kapkodva játszottak Pődör Rebekáék, akiknek az első 5 percben semmi sem jött össze, míg a túloldalon a korábbi FTC-játékos, Szucsánszki Zita vezérletével képtelen volt hibázni a vendég alakulat, amely három góllal húzott el (0-3). Rajta kívül többen is, például Valovics Nóra, Hajtai Vanessza, Takács Eszter és a kapus, Herczeg Lili is rendelkezett NB I.-es múlttal a vendégeknél.

A 6. percben Pődör Rebeka révén szerezte meg szezonbeli első találatát az SZKKA, amely nagy elánnal megkezdte a felzárkózást. A 8. percben 4-5-ös állásnál úgy tűnt, elkapta a fonalat a vasi csapat, ám elég volt ismét egy rövid kihagyás hazai oldalon és az Esztergom újra hárommal ment (5-8). Addig-addig üldözte az SZKKA Elek Gábor együttesét, míg végre utolérte. A 8. percben Pődör Blanka góljával egál lett a meccs (8-8). A vendégek mestere erre reagálva rögtön időt kért. A várt áttörést azonban nem hozta meg az egyenlítő találat, mert továbbra is az Esztergom irányította a meccset.

A 25. percben megtört a jég – Kazai Anita első góljával először vezetett a mérkőzés folyamán a házigazda (13-12). Sokáig azonban nem örülhetett, mert a sokadik technikai hiba után Szucsánszki negyedik kapura lövése is beakadt, majd nem sokkal ezt követően két percre kigolyózta magát a játékból az esztergomiak legeredményesebb játékosa. Két perccel később hasonló sorsa jutott Szeberényi is, Vida Gergő pedig lehozta a kapuból Csatlóst, így üresen tátongott az SZKKA kapuja. Kulcsárnak köszönhetően azonban emberhátrányban is sikerült betalálnia a Szombathelynek (15-14). Gólra gól volt a válasz az utolsó másodpercekben, a félidei eredményt Horváth Alexa állította be a dudaszó előtt (16-16).

Szünet után immár sokadjára ragadta magához a vezetést Elek Gábor csapata. Christe nagyon balszerencsés napot fogott ki, ennek ellenére óriási csatában fordított az SZKKA, amely a 37. percben Pálffy újabb góljával először vezetett két találattal (20-18). Összeállt a vasiak védekezése, egyre több esztergomi támadás akadt el a szombathelyi védőfalban, miközben a hazaiak őrizték 1-2 gólos előnyüket. A 46. percben Kazai bombája szinte ketté törte a felső lécet, először vezethetett volna hárommal a Vida-gárda (23-21). Csatlós bravúros védését, majd Kazai újbóli próbálkozását követően már meglett közte a három, fél perccel később pedig Pődör Rebeka is mattolta a vendégek portását – 25-21!

Megrogyott az Esztergom, Elek Gábor ismét időt kért. Hiába, mert a fejmosás után Pődör Rebeka szinte azonnal beköszönt (26-21). Az utolsó 10 percre ráfordulva igyekezett gyorsítani játékán az Esztergom, Szucsánszkira olykor ketten is kiléptek, így többször is akadt egy-egy szabadon hagyott esztergomi, akit ziccerbe lehetett hozni, ám így is szívósan őrizte háromgólos fórját az SZKKA egészen az 56. perc végéig, amikor Hajtai révén már csak két találat választotta el ismét a feleket (28-26). Feszült végjáték következett, az 58. percben Valovicsot harmadszor is leküldték a bírók a pályáról két percre, de ezúttal már vissza sem kellett jönnie, piros lappal végleg mehetett zuhanyozni. A döntő pillanat az 59. percben Varga Nikolett kapura emelése volt, góljával végérvényesen eldőlt a találkozó. Fontos győzelemmel kezdte a szezont az SZKKA egy rendkívül hektikus, fordulatos összecsapáson.