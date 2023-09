Tempo KSE–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 30-39 (17-18). Gyál, 90 néző, női NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Fazekas Zs., Ónodi E.

SZKKA: Csatlós, Christe (kapusok), Kazai 4, Pődör R. 6, Pődör B. 10, Szmolek 7, Kulcsár 3, Pálffy 5, Varga N. 1, Dombi, Szeberényi 2, Wutschi 1, Balogh P., Böhm, Gönczöl. Edző: Vida Gergő.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4-6. 18. perc: 10-13. 25. perc: 14-16. 36. perc: 20-20. 40. perc: 23-23. 54. perc: 28-36.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/4, ill. 4/4.

Ahogyan arra előzetesen számítani lehetett, nehéz meccs várt az SZKKA-ra a nyáron jól erősítő, a tabella élmezőnyéhez tartozó csapatokat eddig megszorongató Tempo otthonában. De ezúttal sem volt más célja a szombathelyieknek, mint folytatni a győzelmi szériát és begyűjteni az újabb két pontot. Esélyeshez méltóan is kezdték Vida Gergő lányai az idegenbeli meccset, gyorsan megléptek 3-0-ra. A vasiak támadójátékára nem lehetett panasz a mérkőzésen, de az első félidőben a védekezés és a kapusteljesítmény elmaradt a megszokottól, így a játékrészt szűk egy góllal nyerték a vendégek (17-18).

Szünet után sem volt gördülékeny az SZKKA játéka, kisebb hidegzuhanyként hatott Pődör Rebekáékra, hogy a második félidő elején átvette a vezetést a hazai alakulat. Talán ez is kellett ahhoz, hogy megrázza magát a vasi gárda. A 40. perctől a védekezés is összeállt, valamint a kapusteljesítmény is jelentősen feljavult. Az utolsó negyedórában folyamatosan növelte előnyét az SZKKA, amely végül 9 góllal nyert.

Vida Gergő: – Az első félidőben bekapott 17 gól nagyon sok. Igaz, nagy különbséggel, de a mérkőzés egészét nézve nem annyira magabiztosan nyertünk, mint az elmúlt meccseken. Az mindenképp pozitívum, hogy a második félidő elején hátrányból felállva fordítottunk.