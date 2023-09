Győr-SZOL TC–Szentgotthárdi VSE 2:6 (3463-3518). Győr, férfi teke Szuperliga-mérkőzés, 2. forduló.

Győr-SZOL TC: Ambrus 575, Fincziczki 655, Kiss N. 524, Pete II. 550, Aranyosi 577, Koller 582.

Szentgotthárdi VSE: Cseh B. 634, Karba B. 574, Oswald 610, Borsos 525, Takács T. 582, Pákai 593. Edző: Tróbert József.

Az első sorban Cseh Bence ezen a mérkőzésen ismét azt hozta, amit tud: simán nyerte meg a csapatpontot. A másik szentgotthárdi, Karba Bálint viszont kikapott a győriek legjobb teljesítményt nyújtó, egyéni csúcsot dobó játékosától, Fincziczkitől. Ekkor 1:1 volt az állás, a faelőny a hazaiaknál volt. A második sorban Oswald Dániel jó játékkal győzött, míg Borsos Bence gyengén kezdett, helyére Járfás László érkezett, de a pont így is a győrieké lett. A második forduló után 2:2 volt az eredmény, viszont a faelőny már a vasiaknál volt A harmadik, minden eldöntő fordulóban Takács Tamás és Pákai Zsolt is változatos mérkőzést vívott, volt, amikor döntetlen volt az állás, de akadt, amikor újra a gotthárdiak vezettek. Végül mindkét vendégjátékos nyert, így a Szentgotthárd 6:2-re győzött. A vasiaknál volt két kiemelkedő teljesítmény – Cseh Bencéé és Oswald Dánielé – de csapatként is egységesek tekéztek. Az első fordulóhoz képest javuló játékkal zsebelték be a pontokat.

Ifjúsági: 0:4 (477-1081). Karba N. 560, Reibling 521.

Répcelaki SE–Szegedi TE 3:5 (3660-3756). Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés, 2. forduló.

Répcelaki SE: Móricz 685, Tóth Á. 622, Danóczy 558, Molnár 621, Bíró/Bólya 573, Somodi 601. Edző: Kiss Zsolt.

Szegedi TE: Szél 623, Jovetic 619, Zapletán 632, Kozma 592, Karsai 637, Kiss N. 653.

Az első körben Móricz Zoltán 685 fás eredményével – mely a nap legjobb eredménye is volt egyúttal – és Tóth Áron remek hajrával hozott 622 fájával 2-0 vezetett a Répcelak a tavalyi ezüstérmes Szeged ellen. Móricz Szél, míg Tóth Jovetic-csel szemben diadalmaskodott. A második sorban Molnár Pál remek játékkal – 621 fával – hozta pontját Kozma Károly ellen, Danóczy Richárd viszont kikapott a volt répcelaki Zapletán Zsombortól.. Ekkor 3-1 volt az állás a hazai együttes javára. Az utolsó sorban Bíró Patrik – Bólya Tamás cseréjével – elvesztették a pontot, míg párjuk Somodi Károly 601 fát elérve 2-2-őt játszott Kiss Norberttel, de a szegedi játékos 653 fával zárva elvitte a pontot. Így végül 3-3 csapatpontot szerezve, a többlet fa döntötte el az 5-3-as végeredményt a vendég Szegedi TE javára. A répcelakiak nagyot küzdöttek és közel álltak a pontszerzéshez.

Ifjúsági: 0:4 (1027-1140). Varga B. 502, Simon Sz. 525.

A következő, 3. fordulóban szombaton 14 órakor a Szentgotthárdi VSE fogadja az újonc, Szanki OBSE gárdáját, míg a Répcelaki SE ugyanebben az időpontban a Pápai VSE otthonában játszik.