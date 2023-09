Szentgotthárdi VSE–Szanki OBSE Szentgotthárd, férfi Szuperliga tekemérkőzés.

Szentgotthárdi VSE: Cseh B. 606, Karba B. 589, Oswald/Borsos 553, Járfás 593, Takács T. 599, Pákai 611. Edző: Tróbert József.

Szank OBSE: Mózer 584, Karsai 581, Tóth-Bagi 627, Veres 581, Kállai 537, Rónai 579.

Az újonc Szank ellen az első sorban Cseh Bence és Karba Bálint is nagy küzdelemben, kiélezett mérkőzésen hozta a csapatpontot – ekkor 2:0-ra vezettek a hazaiak, faelőnyük viszont nem volt jelentős. A második sorban Tóth-Bagi József az indiszponáltan játszó Oswald Dániel ellen simán nyert – hiába váltotta Oswaldot aztán Borsos, neki sem volt esélye a 627 fát ütő játékos ellen. A másik pályán Járfás László zsinórban hat kilencest ütött, de hiába hozta a pontot és vezetett a Szentgotthárd 3:1-re, a a csapatfa a a vendégeknél volt. Az utolsó sorban Pákai Zsolt és Takács Tamás is jó teljesítményt nyújtott, mindketten megnyerték meccsüket, a csapatfa pedig az utolsó 60 dobásnál fordult át a vasiak javára. Izgalmas mérkőzésen a 7:1-es végeredmény nem tükrözi a meccs képét, a két gárda szoros összecsapást vívott – a végén a szentgotthárdi gárda jobban koncentrált.

Ifjúsági: 4:0 (1207-1102). Karba N./Karba B. 626, Borsos 581.

Pápai Vasas–Répcelaki SE 0:8 (3275-3532). Pápa, férfi Szuperliga tekemérkőzés.

Pápai Vasas: Bódai 635, Kiss S. 572, Müller 534, Szűcs 510, Molnár J./Tekán 451, Nagy L. 573.

Répcelaki SE: Somodi 618, Danóczy 614, Bíró 523, Tóth Á. 591, Molnár P. 575, Móricz 611. Edző: Kiss Zsolt.

A répcelaki együttesben az első körben Danóczy Richárd és Somodi Károly is nyert, így 2:0-ra vezettek a vasiak. Somodi nagy küzdelemben, szó szerint az utolsó dobásig kiélezett mérkőzésen hozta el a csapatpontot kevesebb fával de több megszerzett szettponttal (618-635), míg Danóczy az első két pályán megszerzett előnyét megtartva hozta 614 fával a csapatpontot. A második sorban Tóth Áron négy szettponttal és 591 fával hozta saját pontját. Párja, Bíró Patrik szintén kevesebb fával, de több megszerzett szettel hozta pontját (523-534). Az utolsó körben Móricz Zoltán és Molnár Pál sem vesztett szettet így kialakítva a 8-0-ás végeredményt.

Ifjúsági: 1:3 (966-1011). Varga B. 499, Simon Sz. 512.

További eredmények: Szegedi TE–Győr SZOL TC 7:1, Zalaegerszegi TE–Investment Közutasok Kaposvár 2:6, Köfém SC–Bábolna SE 5:3.

A bajnokság élmezőnye: 1. Szeged 6 pont, 2. Kaposvár 6, 3. Répcelak 4,, 4. Zalaegerszeg 4, 5. Szentgotthárd 4.

A következő, 4. fordulóban a Szentgotthárdi VSE szombaton 13 órakor a Szegedi TE vendégeként lép pályára, míg a Répcelak szintén szombaton, 12 órakor a székesfehérvári Köfém SC-t fogadja.