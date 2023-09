Színvonalas küzdelmek zajlottak a debreceni kick-box felnőtt ringes magyar bajnokságon, ahol három szabályrendszerben – full-contact, low-kick és K1 – mérték össze képességüket a legjobb hazai bunyósok. A verseny egyben válogató volt a november végén Portugáliában sorra kerülő világbajnokságra. közepesen sok, mintegy 50 nevezés érkezett a versenyre, azonban a három szabályrendszer és a súlycsoportok miatt sokaknak nem akadt ellenfelük a maguk kategóriájában. Az aranyérmesek között volt egy nagy visszatérő is, a Controll SE-s Bárdosi Sándor személyében, aki korábban sok szép eredményt ért el, és most is biztatóan mozgott. Bárdosi a 75 kg-osok kategóriájában indult full-contactban, és megnyerte egyetlen mérkőzését, így ő is kvalifikálta magát a portugáliai világbajnokságra.

– Nemrégiben a szombathelyi rendezésű Kick-box Felnőtt és Master Class Magyar Bajnokság döntőjében 19 érmet gyűjtöttek be versenyzőink, Debrecenben pedig a ring szakágak legjobbjai csaptak össze, hogy kvótát szerezzenek a portugál vb-re – számolt be Dancsó Zoltán, a Controll SE edzője. – Azt tudni kell, hogy létszámtól függetlenül orvosilag csak két meccs engedélyezett egy nap egy versenyzőnek, úgyhogy ebből a szempontból kedvező volt az 50-es nevezői létszám. Sanyi a rutinosabb harcosok közé tartozik, négyévig volt válogatott a tatami szakágban, egy esztendő erejéig volt ringben. Kicsit rozsdásan kezdett, de a kissé nehézkes meccse végére előjött a rutin és így győzni tudott.