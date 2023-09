Áprilisban rajtolt a pontvadászat, azóta szinte minden hétvégén pattog a teniszlabda a Savaria TC Késmark utcai teniszcentrumában – közeleg a végkifejlet. A legutóbbi játéknapon hat csapat játékosai ragadtak ütőt. Kezdésként egy elmaradt szinglit játszottak le a Bonus Shop–Love Game mérkőzésből: Molnár Bálint nyert Ceglédi Gábor ellen, így összességében 3:0-ra hozta a Bonus Shop a meccset – ezzel bebiztosítva magának a második helyét a nyílt kategóriában.

Ebben a korosztályban a veretlen Tennis Classic utosó mérkőzésén is győzött. Egyesben az év egyik legizgalmasabb és legszínvonalasabb összecsapásán Süle Róbert 2:6, 6:4, majd champion tie break 12-10-re győzött Kiss Ferenc ellen. Aztán Vincze Attila nyert Németh István ellen 2:0-ra, végül a Süle Róbert-Vincze Attila duó jóvoltából párost is behúzva abszolválta a már kategóriabajnok Tennis Classic a 3:0-ás csapatgyőzelmet. A +50-es korosztályban a már bajnok Palatinus tovább menetelt, ugyanis soron következő – egyben utolsó – meccsét is imponáló fölénnyel (3:0) hozta le a jó erőkből álló FOLT ellen Az eredmények: Hajszán Imre–Horváth Tibor 2:0, Pálóczy László–Szabó Ferenc 2:0, Hajszán Imre/Palotai Zoltán–Donázy Ottó/Horváth Tibor 2:0. A Palatinus az összes szingli és páros meccsét megnyerte!

A két kategóriában összesen három mérkőzés van hátra, ezek a mérkőzések hivatottak eldönteni a bronzérmek sorsát mindkét kategóriában – vagyis még várhatóak izgalmas csaták!