Büki TK–VKL SE Győr 44-27 (25-11). Bük, 50 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Gilitsch G., Molnár-Szabó T.

Büki TK: Büki – Farkas N. 2, Tamási 4, Tóth V. 7, Tar-Pukler 11, Marton D. 4, Gősi 5. Csere: Szücs I. – Lékai 3, Varga Zs. 4, Szabó D. 4, Tóth B. Edző: Baranyai Enikő.

A büki lányok első fordulóban mutatott gyenge játéka ezúttal 180 fokos fordulatot tett, minden szempontból. Nagyon jó meccset játszottak Baranyai Enikő tanítványai, akik a találkozó elejétől kezdve domináltak. A csapat erejéhez és tudásához mérten azt nyújtotta, ami elvárható tőle. Örömteli volt az is, hogy Szabó Dóra és Tóth Bettina sikeresen visszatért, gólokkal segítette a fürdővárosi együttest.

Celldömölki VSE–Lipót Pékség 34-31 (15-13). Celldömölk, 80 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Ihász B. L., Pápai P. B.

Celldömölk: Balogh V. – Gyurák 5, Szomorkovits 1, Győrffy 8, Szecsődi 10, Pup R. 4, Pup S. Csere: Szalai N. – Hornyák 5, Gönczöl 1, Erdélyi, Dée, Győrvári, Szélesi. Edző: Erőss Péter.

Bővült a CVSE kerete, köszönhetően az SZKKA-val kötött együttműködésnek, aminek eredményeként két U19-es szombathelyi tehetség, Hornyák Panna és Gönczöl Vivien kettős igazolással a cellieket is tudja erősíteni az idei szezonban. A két új érkezővel már több variációs lehetősége volt Erőss Péter edzőnek, aki ezáltal stabilizálni tudta csapatát. A gyors játékra törekvő Celldömölk jobban bírta erővel a meccset, amelynek első és második félideje is hasonlóan alakult. A hazaiaknak többször is sikerült kiépíteniük 3-4 gólos előnyüket, ám a szívós vendégek ugyanennyiszer vissza is zárkóztak. A hajrára azonban elfáradtak, így a végén három góllal bizonyult jobbnak a celli alakulat.

Sárvárfürdő Kinizsi SE–Győri ETO KC U21 21-32 (8-14). Sárvár, 100 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Jáger T. G., Poller Z.

Sárvárfürdő Kinizsi: Tömő – Horváth I. 1, Molnár Zs. 1, Barcza 6, Gutecz 1, Ács 6, Szemes 2. Csere: Jurik – Gerencsér 1, Kiss V., Horváth D. 1, Kozma A. 1, Oláh N. 1, Németh H., Cser. Edző: Skoda Bence.

Nagyon gyengén kezdte a mérkőzést a házigazda: kihagyott ziccerek és hétméteresek, eladott labdák, és a 10. percben máris öt góllal vezetett a győri gárda. Amikor pedig úgy tűnt, hogy sikerült kimászni a gödörből, Kiss Virág szenvedett súlyosnak tűnő sérülést, akit a mentő vitt el félidőben. A váratlan közjáték annyira megzavarta a csapatot, hogy a második harminc percben már nem tudták megnehezíteni a vendégek dolgát, és bár a gólkülönbség túlzott, de megérdemelten vitte el a két pontot az ETO.

Lipót Pékség–Szentgotthárdi VSE 29-22 (17-11). Lipót, 50 néző, NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés, vezette: Papp R. Cs., Vandróczki G.

Szentgotthárd: Kovács R. – Hertelendy 5, Császár 2, Vujovic 4, Sipőcz 2, Skoda 1, Horváth N. Csere: Kanics, Surányi (kapusok), Miklós 1, Németh D. 3, Háklár 2, Kozma M. Edző: Ernst Attila.

A mérkőzés első 10 percében a szentgotthárdiak védekezése nem volt túl acélos, nem volt kellő számú megállító szabálytalanság az ellenféllel szemben, a 9-esen belül többször is behátráltak a vendég játékosok, túl sok lövést engedélyezve így a Lipótnak. A félidei hatgólos differencia főként emiatt alakulhatott ki. Igaz, hogy a Tarján ellen remeklő Katona és több ifista sem állhatott Ernst Attila rendelkezésére, de ez nem mentség az első 30 percben mutatott gyenge védekezésre. Ugyanakkor támadásban voltak szép megoldásai a Gotthárdnak, a második etapban többször is vissza tudott zárkózni három gólra a vasi csapat annak ellenére, hogy helyzetkihasználása nem volt az igazi. Összességében a sok kétperces kiállítás megpecsételte az SZVSE sorsát, hiszen míg hazai oldalon mindössze egyszer, úgy a túloldalon hatszor küldték le két percre a játékosokat.