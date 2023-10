Szenzációsan zárta az Egis Körmend a múlt hetet, ami egy igazi erőltetett menet volt számára. A hétközi FIBA Európa Kupa-selejtezőket követően Pakson páratlan csapatjátékkal tudtak győzni Kocsis Tamásék (62-80), akik a még nyeretlen Sopront fogadják. A hűség városának együttese a nyitófordulóban Kecskeméten csúszott el 3 ponttal (83-80), egy héttel később pedig hazai pályán játszott egy szoros meccset a Szolnoki Olajbányásszal, amellyel szemben szintén alulmaradt (73-80).

– A vasárnapi meccs után be tudtunk iktatni egy kis pihenőt, hogy regenerálódjon mindenki, majd kedden már a Sopronnal foglalkoztunk – mondta Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Az előző idényben sorozatban 6 vesztes meccs után érkeztek hozzánk az alapszakaszban, és 13 év után győzni tudtak nálunk. Nem szeretnénk, ha ez a széria folytatódna. Az idei első két fordulóban nem volt szerencséjük, valami még hiányzott a játékukból, amiben az is közre játszhat, hogy közvetlenül a bajnoki rajt előtt lett kész a keretük. De ezzel együtt eddig a legjobb kinti dobó a Sopron, 43 százalékkal szórja a triplákat. Három kiváló mezőnyjátékosuk van, bármelyiküktől várható bármelyik meccsen 30 pontos teljesítmény, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy későn álltak össze, közvetlenül a bajnokság kezdése előtt érkezett az 5-ös centerük, illetve előtte nem sokkal igazolták le Griffint. Meggyőződésem, hogy mihelyst összeáll a keret, nagyon erős lesz a Sopron. Elsősorban a kinti dobásaikat kell kontrollálnunk, mert még a magyar fiataljaik is remekül céloznak távolról. Vélhetően ugyanazzal a kerettel állunk ki, mint Pakson és bár jó lenne minden meccsen 13 hármast hinteni, mint ahogy tettük ezt az ASE otthonában, de ezt sajnos nem tudjuk garantálni. Éppen ezért arra az eshetőségre is igyekszünk készülni, ha esetleg nem tudunk ilyen hatékonyan dobni kintről. Ez lesz szezonbeli első TV-s meccsünk, biztosan sokan ellátogatnak Sopronból is a derbire, amelyen szurkolóink támogatásával nem lehet más célunk, mint győzni hazai pályán.