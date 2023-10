Amikor az M4 Sport élő adásában az egykori válogatott csatár, Rudolf Gergely a Szombathelyi Haladást tartalmazó golyócska után a Zalaegerszegi TE nevét tartalmazó golyót húzta ki, nagyon sokan kiáltottak a levegőbe, hogy: „Igen!”. A két csapat ugyanis tétmérkőzésen utoljára a 2011/12-es bajnokságban, 2012 március 17-én találkozott egymással, akkor Zalaegerszegen 1-1-re végeztek a felek, a hazaiak gólját Balázs Zsolt, a vendégekét Halmosi Péter jegyezte. Azóta csak felkészülési meccsen csapott össze a két ősi rivális: érthető, hogy a vasi és a zalai szurkolók már ki voltak éhezve a nyugat-dunántúli derbire. Ami a Haladást illeti, a vasiak két vesztes bajnoki után lépnek pályára, Mosonmagyaróváron 2-1-re, míg vasárnap a Pécstől 1-0-ra kikaptak – a 13. helyen állnak az NB II.-es tabellán.

A Magyar Kupa-címvédő ZTE sincs túl jó passzban, 11 forduló után két-két győzelemmel és döntetlennel, hét vereséggel, 15-28-as gólkülönbséggel, 8 ponttal a 10?? helyen tanyázik az NB I.-ben, A zalaiaktól a szezon elején és közben meghatározó játékosok távoztak, a válogatott kerettag kapus, Demjén Patrik (MTK) mellett a védelemből Mocsi Attila (Rizespor), Kálnoki-Kis Attila (MTK), Gergényi Bence (Fehérvár FC), a középpályáról Tajti Mátyás (Újpest), a csatársorból Eduvie Ikoba (Viseu, Portugália) is távozott. A kapuba érkezett Senkó Zsombor (DVTK), majd Dombó Dávid (szabadon igazolhatóként), aztán többek között Josip Spoljaric (NK Osijek), Yohan Croizet (Újpest), Sajbán Máté (Paks) és Antonio Mance (DVSC) is, de az eredmények nem igazán javultak. Az utolsó három meccsen a Boér Gábor vezette kék-fehérek előbb 2-1-re nyertek Mezőkövesden, aztán odahaza 5-2-re kikaptak a Pakstól, az elmúlt hétvégén pedig 3-1-re Kecskeméten. A ZTE-t több, vasi kötődésű futballista is erősíti, hogy mást ne mondjunk: mindhárom kapusuk megfordult Szombathelyen. Gyurján Márton és Dombó Dávid védett is a Haladásban, Senkó Zsombor az Illés Akadémiáról került ki anno a Juventus korosztályos csapatához. Rajtuk kívül a csatár Szalay Szabolcs futballozott anno a Haladásban, míg Huszti Szabolcs az Illés Akadémián pallérozódott. A ZTE legeredményesebb futballistája a horvát csatár, Mance hat góllal. Döntetlennél hosszabbítás, következik, majd ha ott sincs döntés, tizenegyesrúgások jönne.

A meccs iránt – a szerencsétlen időpont ellenére – nagy az érdeklődés, hétfő délutánig a Hali-szurkolók több, mint 4 ezer jegyet vásároltak meg elővételben, a ZTE-drukkerek pedig hamar elkapkodták az első körben küldött 500 jegyet, majd az újabb 250 belépőt is.

A stadion jegypénztárai szerdán 10 órakor nyitnak, a Haladás Ajándékbolt 14 órakor, de nem ott nem lesz jegyárusítás. A boltban még kedden 10.00-17.00 között lehet elővételben jegyet venni. A bérletesek bérletük felmutatásával ingyen tekinthetik meg a kupameccset.

A rendőrség a Kenderesi utcától a Bartók Béla körút–Rohonci út kereszteződésig 15 órától 21 óráig lezárja az utat, erre az útszakaszra majd csak a vendégszurkolók léphetnek be.