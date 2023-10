A HVSE csütörtökön egy végletekig kiélezett meccsen 3-1-re kikapott a BL-címvédő házigazdától, a spanyol Mallorcáról, majd pénteken - óriási meglepetést okozva -ikszelt a kétszeres BL-győztes kazah sztárcsapattal, a Kairat Almaty együttesével (2-2). Ma 16.30-kor következik a luxemburgi Differdange - a luxemburgi csapat a Kairattól (2-4) és a Mallorcától (4-9) is kikapott.

A zöld-fehér gárda csapatkapitányát, klasszis játékosát, Dróth Zoltánt kértük helyzetelemzésre.

- A két előző meccsel elégedett vagyok - fogalmazott Dróth Zoltán. - Mindent beletettünk, harcoltunk, jól futballoztunk, gólt, gólokat rúgtunk. Közel voltunk a meglepetéshez, az utolsó pillanatig meccsben voltunk a Mallorca ellen, a Kairat elleni döntetlen pedig egyenesen a bravúr kategóriába tartozik - mind a klub, mind a magyar futsal szempontjából. Büszke vagyok a csapatra. Külön pikantériát ad a történéseknek, hogy a Kairat elleni döntetlenből és is kivettem a részem egy góllal - volt csapatomnak találtam be. A Kairat kapuját régi barátom, csapattársam, a brazil Leo Higuita védte, akit ötször is megválasztottak az év legjobb futsalkapusának. Megmaradt a kapcsolat közöttünk - most legalább kicsit zrikálhatom! De félretéve a viccet: a két bravúros meccs, a Karikat elleni bravúros iksz nem ér semmit, ha ma nem győzzük le luxemburgi Differdange gárdáját! Nem tagadom, kicsi fáradtság érződik a csapton - a szombati szabadnapot igyekeztük felhasználni regenerálódásra. De mindegy: egy mérkőzés választ el minket egy komoly eredménytől, a csoportból való továbbjutástól - össze kell szorítani fogakat, és mindent kiadni magunkból. A Differdange egyébként érdekes, veszélyes csapat. Egyetlen luxemburgi játékos sincs a keretben, van viszont brazil, portugál, paraguayi légiósa - akik technikailag roppant képzettek, és gyors futsalt játszanak. Nehéz, de nem magoldhatatlan feladat vár - bizakodva, és roppant motiváltan várom, várjuk a meccset!

A mérkőzés élőben is követhető!

Vasárnap, 16.30: FC Differdange 03 (luxemburgi) – Haladás VSE

Élő közvetítés: https://bit.ly/3Sd0ynQ