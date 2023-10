Stefan Pot tavaly bajnokságot és Magyar Kupát nyert a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatával – kulcsemberként. Majd a nyáron újabb egy évvel meghosszabbította szerződését a klubbal. A szerb irányító az elmúlt hetekben több Haladás-meccsen is feltűnt – kiderült, a foci iránt is élénken érdeklődik.

– Nem mondanám magam vérmes Haladás-szurkolónak, de szívesen járok ki a Rohonci útra, szép a stadion, jó a hangulat a meccseken – jelezte Stefan Pot. – Inkább a szerb barátimért szorítok – több honfitársam is a Haladás kötelékébe tartozik. Egyébként jó futballt játszik a csapat, látható, hogy a játékosok fizikálisan rendben vannak, szervezett, harcos a társaság – akár még egy bravúros eredménnyel is zárulhat a szezon. És legalábbis ezért szorítok.

– Rátérve a magyar–szerb válogatott meccsre természetesen én is fokozott izgalommal várom a találkozót – folytatta a Falco KC 29 éves kosarasa. – A magyar válogatott határozottan fejlődési pályára állt az utóbbi időben, egyre jobb eredményeket ér el, és egyre több olyan futballistát vonultat fel, akik nívós bajnokságokban edződnek – de inkább csapatként erős a magyar együttes. Míg nálunk rengeteg klasszis futballozik, de nem sikerül állandósítani a jó formát, hullámzik a csapat teljesítménye – ha a szerb válogatott állandósítaná azt a jó teljesítményét, amire egyébként képes, nagy dolgokat vihetne véghez. A jelenlegi keretből a Sevilla védőjét, Nemanja Gudeljt ismerem személyesen – remek futballista, jó ember, sikeres pályafutással a háta mögött. Szimpatizálok a magyar válogatottal, de természetesen Szerbiának szurkolók. Beszéltem az otthoniakkal, a családtagjaimmal, a barátaimmal, mindenki szerb győzelmet vár. De szerintem mind a két csapat ki fog jutni az Európa-bajnokságra, a kérdés csak, hogy a szerb, vagy a magyar együttes nyeri meg a selejtezőcsoportját – ha mind a két csapat kijut az Eb-re, akkor én elégedett leszek. Szombaton a Kaposvárt fogadjuk a Falcóval bajnokin – de utána próbálom megnézni a meccset!

A szabadkai születésű Bosnjak Predrag 2009 óta futballozik Magyarországon, pályafutása nagy részét a Szombathelyi Haladás töltötte – jelenleg is a zöld-fehéreket erősíti a 37 éves bal oldali védő. A szerb-magyar Bosnjak egyszer, 2014-ben, Pintér Attila kapitánysága idején, Albánia ellen pályára lépett a magyar válogatottban is. A népszerű Pedro szerint a szombati Eb-selejtezőn mindkét csapat számára jó eredmény lenne a döntetlen.

Bosnjak Predrag

Fotó: © Unger Tamás

– A magyarok a szombati meccs után Litvániában játszanak, a szerbek pedig Montenegrót fogadják, szerintem mindkét válogatott nyer majd – vélekedett Bosnjal. – Emiatt a szombati meccsen mind a két együttesnek jó a döntetlen. Mondom ezt úgy, hogy a magyaroknak és a szerbeknek is a szombati lesz a selejtezőcsoportban a legnehezebb meccsük. A magyarok csapatszinten nagyon jók és vannak már klasszisaik is, például Szoboszlai Dominik vagy Willi Orbán – az, hogy utóbbi nem játszhat, nagy érvágás. A szerbeket egyénileg jó futballisták alkotják, de csapatként nem annyira erősek, mint a magyarok. Ráadásul a szurkolók már évek óta a magyar válogatott mögött állnak, rendre telt ház előtt futballozik a Puskásban a Rossi-csapat. Szerbiában sokan vannak olyanok is, akik azt sem tudják, hogy szombaton pályára lép a válogatottjuk. Ráadásul a gólerős Dusan Vlahovics hiányát biztosan megérzik a szerbek. A magyar válogatottban több olyan futballista is van, akivel korábban együtt futballoztam, így Dibusz Lang, Botka, Mocsi és Fiola is. Hogy kinek drukkolok? Maradjunk annyiban, azt szeretném, ha mindkét együttes kijutna a németországi Eb-re. Szerintem Magyarország első helyen, Szerbia pedig másodikként jut majd a kontinensviadalra.