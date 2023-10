Csalódott csapatok csatáját hozta a 13. forduló Szombathelyen, hiszen a Haladás legutóbb attól a Mosonmagyaróvártól kapott ki idegenben, amely addig nyeretlenül állt a bajnokságban, míg a PÉcsi MFC hét meccse nem tudott legyőzni senkit, ráadásul a góllövéssel is erősen hadilábon álltak a mecsekaljaiak.

Pazar, a régi NB I.-es időket idéző hangulatban feszült egymásnak a Hali és a baranyai gárda. Ezúttal is kiderült, hogy a két tábor nem szokott összejárni grillezni. A találkozó első perceiben alaposan bekezdett a hazai alakulat, amely egyre másra alakította ki helyzeteit, a Pécs még a térfélen is alig tudott átjönni. A félidő felére kiegyenlítődött a játék, a vendégek is vezettek veszélyes támadásokat. Félóra elteltével kicsit leült a találkozó, az inkább mezőnyben folyt a játék, helyzet egyik kapu előtt sem adódott. A félidő hajráját megnyomta a Haladás, előbb Csernik, majd Doktorics okozott némi zavart a pécsi védelemben, de gól egyik akcióból sem született, így az első 45 perc 0-0-val zárult.

Szünet után egy ígéretes pécsi helyzettel indult a második félidő, majd Ene fejesénél kellett nagyot tornásznia Helesfaynak. Ezzel egy időre ismét izgalmak nélkül maradtak a szurkolók. A 72. perctől kezdve kicsit megélénkült a találkozó, előbb Harsányi tette próbára Pálfit 22 méterről, de biztosan állt a lábán a Hali portása, majd a házigazda két percen belül kétszer is megszerezhette volna a vezetést, de Horváth Rajmund és Doktorics sem tudta bevenni Helesfay kapuját. A hajrában egy szép csavarással Harsányi révén előnybe került a Pécs. A hazaiak nem tudtak válaszolni, így ismét kikapott a Haladás.