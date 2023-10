A vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, a szombathelyiek védekeztek. A fővárosiak több helyzetet is kialakítottak, a játék a hazaiak térfelén folyt. A vasiak ellentámadásokkal próbálkoztak, amelyekben volt is némi veszély, ám komoly helyzetet nem tudtak kialakítani A félidő hajrájára aztán kiszabadult a nagy nyomás alól a hazaiak. Noha az első félidőt az FTC uralta, a Haladás Viktória játékosai hősiesen futballoztak – gólnélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. Szünet után is a ferencvárosiak irányították a játékot, a hazaiak egymást kisegítve védekeztek. Ám egy kihagyást góllal büntetett az FTC. A hazaiak megpróbáltak ritmust váltani, de a vendégek többet birtokolták a labdát. Majd egy szép támadás végén a két cserejátékos, Pusztai és Madrid összjátéka után utóbbi talált a hálóba. A hajrában aztán még két gólt lőttek a vendégek.

A Haladás Viktória egy órán át tartotta magát, végül kijött a tudásbeli különbség.