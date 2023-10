Az előző bajnoki idényben a hatcsapatos alsóház negyedik helyén zárt a Szombathelyi Egyetemi SE női alakulata, amely ma 18 órától Balatonfüreden kezdi meg a pontvadászatot. Bodzer Attiláék a középmezőnyben szeretnének végezni idén. Két rutinos játékos is elhagyta a csapatot, Kiss Laura és Egyed-Halmosi Noémi is magánéletére koncentrál a jövőben. A távozók mellett öten érkeztek a kerethez. A felkészülést szeptember elején kezdték az egyetemisták heti 2-3 edzéssel. Idén is elvileg bő a SZoESE kerete, amely 16-17 főt számlál, de a játékosok közül többen is még csak most ismerkednek meg a sportággal, idő kell a csapatba építésükhöz. Az egyetemista férfi csapatnál ismét változás történt a szakmai stábban. Szabó Gábor magánéleti okokból nem tudta vállalni az edzősködést, de játékosként segíti az együttest, amelyet a Gőczi István-Kovács Balázs edzőpáros készít fel az új idényben. Kudron Márk Győrbe, Keszthelyi Kristóf és Szele Kristóf Sopronba igazolt, pótlásukra sikerült megfelelő minőségi játékosokat hozni. A SZoESE Gyöngyösön kezdi a bajnokságot a tavalyihoz hasonló tornarendszerben a házigazda, valamint az Eszterházy ellen. A bronzérmes Haladás VSE keretében is voltak változások a továbbtanulók és leendő érettségizők miatt. Az alaposan megfiatalított szombathelyi alakulat a Győrben és Tatabányán rendezett felkészülési tornán is részt vett. Mucsi Péterék célja odaérni az első háromba, első meccsüket az UNI Győr-SZESE vendégeként játsszák vasárnap.