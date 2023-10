A tavalyi sérüléshullám után idén sem ideális a helyzet a Haladás Viktóriánál. A 21 éves Feketevízi Tímea néhány hete bokasérülést szenvedett.

– Körülbelül egy hónapja egy edzésen egy szerencsétlen mozdulat következtében kiment a bal bokám – mondta Feketevízi. – Először csak azt hittem, hogy megrándult, de az ultrahangon kiderült, hogy két szalagom is elszakadt. Az egyik részlegesen, a másik teljesen – sajnos hosszabb kihagyás várt és vár rám. Jelenleg külön végzem az erősítő gyakorlatokat, hamarosan jön a gyógytorna is, bízom benne, hogy mielőbb visszatérhetek a pályára – az utolsó meccseken jó lenne játszani. De az is elképzelhető, hogy majd csak tavasszal futballozhatok ismét.