Nem lehet más célja a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémiának a soron következő bajnoki fordulóban, mint folytatni a SZISE ellen a győzelmi szériáját a Haladás Sportkomplexumban. A vendégek jelenleg két győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel a tabella kilencedik pozíciójában foglalnak helyet. Legutóbb öt góllal kaptak ki (26-31) az Esztergomi Vitézektől.

– Nehéz mérkőzésre számítok, gyors, jól cselező játékosok alkotják az ellenfelet – vélekedett Kulcsár Dorottya, aki az előző bajnoki fordulóban hat góllal vette ki részét az SZKKA hetedik diadalából. – Az utóbbi mérkőzéseinken már jól összeállt a védekezésünk, ezt szeretnénk folytatni hétvégén is és abból gyors gólokat szerezni. Nagyon várjuk most is a szurkolóinkat, természetesen az a cél, hogy itthon tartsuk a két pontot – fogalmazott a klub közösségi oldalán Kulcsár.

Vida Gergő edző szerint fiatal, energikus csapat a SZISE az FTC-hez és a DVSC-hez hasonlóan, éppen ezért nagyon komolyan veszik.