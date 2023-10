Az előző körben - Nyíregyházán - elvesztette hibátlan mérlegét a címvédő Haladás. Most a javítás szándékával lépett pályára - esélyesként. Vatamaniuc-Bartha eltiltás miatt hiányzott.

Haladás VSE - Aramis SE 8-0 (2-0). Szombathely, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Juhász D., Kondákor m. (Kubicsek M.)

HVSE: Homlok - Kovács M., Luiggi, Henrique, Sipos. Csere: Alasztics (kapus), Szalmás, Knizs, Hajmási, Dróth, Körmendy, Fehér, Vas, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Aramis: Csikós - Kövesdi, Vattamány, Gellérfi, Szeghy. Csere: Soós (kapus), Gáspár, Matolcsi, Bélavári, Moga, Berkes, Szücs, Lévai, Erdősi. Edző: Tánczos Tibor.

Gólszerzők: Henrique (4.), Sipos (8.), Vas (22.), Fehér (23.), Hajmási (28.), Luiggi (31.), Dróth (33.), Szalmás (36.).

Haladás-helyzetekkel kezdődött a mérkőzés. És a nyomás góllá érett: Henrique passzolt fel Siposnak, aki sarokkal lekészítette a labdát a felfutó brazil légiósnak, Henrique pedig higgadtan gurított a kifutó kapus mellett a hálóba (1-0). A házigazda lendületben maradt, és könnyedén növelte az előnyét. A röviden Sipos fordult le a védőjéről, majd balról keresztbe kilőtte a hosszú alsó sarkot (2-0). A vendég védekezésre kényszerült, nem tudta megtartani a labdát. Magabiztosan futballozott a szombathelyi gárda. Henrique majd Luiggi is kapufát rúgott - sok helyzetet dolgozott, és hagyott ki a házigazda. Kellett a szünet a vendégeknek.

Fordulás után sem változott a játék képe - a hazaiak diktálták a tempót. És a harmadik góljukkal érezhetően el is döntötték a meccset. Hajmási egyéni villanása után Rutai, majd Hajmási lövését még védte a kapus, harmadjára viszont Vas lökete már utat talált a hálóba (3-0). Aztán Dróth csinált bolondot a védőkből, majd lekészítette a labdát az érkező Fehérnek, aki közelről nem hibázott (4-0). Nyomasztó volt a hazai fölény. Luiggi ismét a kapufát forgácsolta szét - akárcsak Hajmási. Szétesett a vendég, könnyen került helyzetbe a sokkal gyorsabban játszó zöld-fehér gárda. Át is állt vészkapus játékra az Aramis, így azért birtokolhatta a labdát. Ám Hajmási labdát lopott, és a saját térfeléről, elegánsan gurított az üresen hagyott budaörsi kapuba (5-0). Luiggi száguldott el a jobb szélen, keresztbe passzolt Dróthnak, aki okosan visszatette a labdát az érkező brazilnak, aki közelről nem hibázott - végletekig kijátszott, látványos akció végén került ismét a labda a budaörsi kapuba (6-0). Majd Dróth két gólpassz után a góllövőlistára is feliratkozott: egy szögletből beemelt labdát bombázott kapásból, messziről a hálóba (7-0). Szalmás egy villámgyors akció végén került helyzetbe, közeli lövését még védte a kapus, ám a kipattanót a hálóba zúdította (8-0). Rutai is letesztelte a kapufát. A hajrában is számtalan lehetősége akadt a Haladásnak, de a vendégek szerencséjére az olló nem nyílt tovább.

A két csapat nem volt egy súlycsoportban, a játék képe, a helyzetek száma alapján hízelgő az eredmény a vendégekre nézve. A Haladás tehát jó formában várja a jövő héten esedékes Bajnokok Ligája-rajtot!