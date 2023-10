Észak

Boba SE–Szeleste-Pósfa SE 3-2 (1-2). Boba, vezette: Magyar Gy.

Boba: Fábián – Magyar, Kovács M., Bugyi (Balogh Mi.), Balogh Ma. (Porkoláb), Szabó J., Dákai (Horváth B.), Gorácz, Kecskés, Szigeti, Prépost (Sebestyén).

Szeleste-Pósfa: Szentgyörgyvári (Kovács M.) – Horváth M., Maráczi, Fülöp, Pethő, Molnár G., Baranyai, Pataki, Horváth E. (Horváth D.), Kiss Á., Szele.

Gól: Gorácz, Magyar, Szigeti, ill. Fülöp (2).

Kemenesmagasi FC–Alsóújlaki SC 3-3 (2-2). Kemenesmagasi, v.: Boda Gy.

Kemenesmagasi: Kelemen D. – Kelemen B. (Csempesz), Molnár Zs. (Princzes), Varga Sz. (Koronczai), Balogh D. (Bándoli), Poós, Palotai, Csemer (Horváth T.), Csite, Kopházi, Molnár T.

Alsóújlak: Gábor – Gampel, Kaposi, Hantó, Varga K. (Varga N.), Pados (Káldi), Toldi (Hancz), Varga Á., Vasas, Nagy Z. (Tóth Á.), Varga R.

Gól: Csemer (2), Poós, ill. Kaposi (2), Varga R.

Répcelaki SE–Pecöl SE 0-2 (0-0). Répcelak, v.: Pázsi M.

Répcelak: Németh M. – Horváth Z., Csontár, Németh B., Pinezits (Horváth Z.), Németh G., Baán, Gallen, Malomsoki (Kiss Z.), Kiss Z., Krétai (Tóth Zs.).

Pecöl: Kollarics – Kiss B., Őri (Németh I.), Szabó P., Németh Á. (Balázs), Kasza, Oszkó, Hóbor, Boncz (Varga M.), Cséve (Könczöl), Németh Z.

Gól: Cséve, Németh Z.

Schott Lukácsháza SE–Kőszegi Lóránt FC 2-1 (0-1). Lukácsháza, v.: Szabó III. Z.

Lukácsháza: Bán – Bolfán (VÖRÖS), Szentkúti (HORVÁTH M.), Mester (Baumgartner), GOMBÁS, Dan, Döbör, Krancz (dr. LÁSZLÓ), Csuka, Rozmán (Francia), Bősze.

Kőszeg: BERBER – LINTNER, Marti, Gugcsó (Fehér), Toldi, Mézer, KOVÁCS ZS., Réti, Varga D. (Kovács A.), Kiss B., Szolyák (Őri).

Gól: Gombás, Mester, ill. Réti.

Kiállítva: Őri (74., Kőszeg).

Szép idő, sok néző, két felkészült csapat – minden adott volt egy szomszédvári rangadóhoz. A hazaiak nagy rohamokkal kezdték a mérkőzést, a vendég fegyelmezetten védekezve, kontrákra építve próbált játszani. Sőt, a 19. percben egy labdaszerzést kihasználva vezetett egy kontrát a Kőszeg, és meg szerezte a vezetést. A félidő további részében a hazaiak birtokolták többet a labdát, de gyengén, enerváltan futballoztak. A második félidőben feljavult, magasabb fokozatra kapcsolt a házigazda, és a meccsbe jól beszálló cseréinek köszönhetően három perc alatt megfordította az eredményt. A fáradó vendégek ezt követően 10 emberre fogyatkoztak egy felesleges szabálytalanság miatt – de létszámhátrányban is hajtottak az egyenlítésért. Ezt kihasználva a hazaiak több kontrát is vezettek, de pontatlanul fejezték be támadásaikat. A hazaiak a második félidei jó teljesítményükkel megérdemelten nyerték meg a szomszédvári derbit a jól felkészült kőszegi csapat ellen.

Gérce-Vásárosmiske KSE–Uraiújfalu SE 3-1 (1-1). Gérc, 200 néző, vezette: Koronczai C.

Gérce-Vásárosmiske: Komáromi – Lakatos, Máthé, László, Németh B. (Kovács T.), Mórocz, Major, Nunkovics, Csonka, Kövesdi (Lerik), Németh Z.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó Má. (Binder), Gáspár (Burka), Gallen, Szabó B., Kollárits, Pungor, Szabó T. (Csete), Keszei, Agg, Pethő.

Gól: Lerik, Major, Máthé, ill. Agg.

A mérkőzés első percétöl nagy iramú, változatos küzdelmet hozott a két csapat összecsapása. De a hazaiak végig kézben tartották a mérkőzést, és a helyzeteiket is jó arányban értékesítették – Gérce megérdemelten nyerte meg a rangadót. A hazai csapatból mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Elektromol-Spari FC–Gencsapáti KSE 1-4 (1-0). Szombathely, v.: Pázsi M.

Spari: Pungor – Láda, Varsányi (Neubauer), Pulai, Boldizsár, Majtényi, Farkas Henrik Milán (Jónás), Farkas A., Kovács A. (Pados), Dienes, Farkas Henrik.

Gencsapáti: Tóth Á. – Kovács G., Janzsó, Varga R. (Iker), Soldatenko, Dancs, Tóth B. (Hittaller), Egyed, Jónás (Bokor), Janek, Skrapits (Mucza).

Gól: Pulai, ill. Soldatenko (2), Skrapits, Varga R.

Kiállítva: Kovács G. (42., Gencsapáti).

A mérkőzés elején mindkét oldalon adódott helyzet. Aztán a Spari került fölénybe és meg is szerezte a vezetést – sőt az emberhátrányba került vendégek ellen a szünet előtt tovább növelhette volna az előnyét. Az 55. percig még két komoly Spari-helyzet maradt ki. Amiért járt a büntetés: egyenlített a Gencsapáti, majd a hazaiak minden megingását büntette, és végül biztos győzelmet aratott. Pulai Attila gólját születésnapos feleségének ajánlja.

Sé Honvéd SE–Kemenesalja FC 2-2 (1-1). Sé, 100 néző, v.: Szabó III. Z.

Sé: Papp K. – Séfer, Kiss Márton Balázs (Parti), Kovács K., Werderits, Tóth F., Nemes, Fichtacher, Kiss Máté Gergő, Sümegi (Örkényi), Uri.

Kemenesalja: Kovács K. – Németh M. (Őri), Szakál, Lőrincz (Manganelli), Czöndör, Péter, Binder, Balázsi, Erdélyi, Varga R., Ölbei.

Gól: Kiss Máté Gergő, Kovács K., ill. Binder, Czöndör.

A rögtön látszódott, hogy mindkét fél győzelemre játszik. A jó erőt képviselő vendégeken a hazaiak kezdetben nem találtak fogást. A csapatok sok helyzetet hagytak ki. A Séiek egy szép támadásból vezetést szereztek, de nem sokáig örülhettek, a vendégek egy védelmi megingást kihasználva egyenlítettek. A második félidőben tovább emelkedett a találkozó hőfoka, nagy volt a küzdelem, sok hibával tarkítva. Aztán a hazaiak egy szép támadás végén újra betaláltak, majd a vendégek egy szerencsés góllal ismét egalizáltak. A félidő hátralévő részében mindkét kapu előtt adódott helyzet, de gól már nem született. A slusszpoén a hazaiak kezében volt, de a hosszabbításban ajtó-ablak helyzetben hibáztak. Jó iramú, élvezhető találkozót láthattak a nézők, mindkét fél nyerhetett volna, de a döntetlen reális.

Merseváti SE–Bozsoki SE 1-5 (0-4). Mersevát, 60 néző, v.: Busi L.

Mersevát: Patyi – Gönye, Takács M., Barabás, Döbröntei, Magyar (Szabó K.), Orbán, Homlok, Nagy Á. (Dénes), Takács B., Szalai (Rába).

Bozsok: Varga M. – Kratochwill, Csizmazia (Németh R.), Németh O., Dévényi, Varga B. (Horváth P.), Kovács P., Kaposi (Pál), Tompek, Kiss M., Marti (Nagy Zs.).

Gól: Homlok, ill. Németh O. (2), Varga B. (2), Horváth P.

Már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát a vendég. A hazaiak továbbra is hadilábon állnak a kapu előtti koncentrációval. Így hiába hozták egálra a második félidőt, az már nem segített rajtuk. Megérdemelt a bozsoki győzelem.

A 8. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Kemenesalja–Kemenesmagasi. Vasárnp, 15.00: Sé–Lukácsháza, Aksóújlak–Spari, Gencsapáti–Boba, Szeleste-Pósfa–Gérce-Vásárosmiske, Uraiújfalu–Répcelak, Pecöl–Mersevát, Bozsok–Kőszeg.

Dél

Telekes Medosz SE–Egyházasrádóci SE 1-6 (0-4). Telekes, vezette: Bagoly G.

Telekes: Rása – Vincze D., Németh M., Orsós, Görcsi P., Czövek, Molnár T., Varga A. (Blaskovics), Vincze M., Vörös (Szakter), Görcsi D.

Egyházasrádóc: Bali – Merőtei, Bányik (Filipovits), Krajczár, Berning, Németh M., Pataki (Rácz), Mészáros (Fejes), Halász, Zimonyi, Balogh A. (Németh G.).

Gól: Görcsi P., ill. Balogh A. (2), Németh M., Németh G., Halász, Mészáros.

Gyöngyöshermán-Szentkirály SE–Tanakajdi Torna Club 2-3 (1-2). Szombathely, v.: Szabó B.

Gyöngyöshermán: Gábriel – Nagy T. (Tóth Zs.), Fülöp (Kis L.), Kopácsi, Kis Z., Rozner, Farkas G., Bazsó, Neudl, Bihun, Séfer.

Tanakajd: Asztalos G. – Hankó (Balázs), Kölkedi, Marcz G., Janó, Németh Zs., Marcz M., Preiczer, Nagy K. (Asztalos R.), Varga M., Szalai (Oláh-Vadász).

Gól: Neudl, Bazsó, ill. Kölkedi (2), Marcz M.

Feszült volt a találkozó, hiszen szomszédvári rangadót rendeztek. A hazai együttes nem talált vissza a jó formájához, hiába küzdött, próbált meg mindent, a vendég távozhatott a három ponttal.

Tutitextil-Körmend VSE–Őriszentpéter SE 7-1 (4-1). Körmend-Horvátnádalja, v.: Andrejek Sz.

Körmend: Nagy M. – Tompa, Horváth Á., Vilics, Szatmáry (Németh N.), Szemes (Berta), Petrovics (Papp P.), Frühvirth (Gaál), Szabó P., Kazinczki, Pesti (Molnár I.).

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó D., Mihályka, Szabó S. (Sebők), Németh A., Sály, Kulcsár, Horváth L., Mihály, Gaál, Róka.

Gól: Horváth Á. (2), Németh N., Vilics, Gaál, Frühvirth, Szatmáry, ill. Sály.

Az eredmény reális.