Az újonc HVSE három vereség után az előző körben megszakította rossz szériáját, értékes döntetlent harcolt ki a nagy rivális Budaörs vendégeként (0-0). A Balatonfüred stabil középcsapat, szorgalmasan gyűjtögeti a pontokat, egy győzelem, két döntetlen, egy győzelem után érkezett Szombathelyre. A 12. fogadta a 7. helyezettet, a HVSE 10, a Balatonfüred 12 pontnál járt a forduló előtt – ismét egy közvetlen riválissal csapott össze a bentmaradásért küzdő zöld-fehér együttes.

Szombathelyi MÁV Haladás VSE–Balatonfüredi FC 2-2 (1-1). Szombathely, Kenderesi út, 150 néző, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Takács Á.

HVSE: Pataki – Czuczi (Vigh, 78.), Horváth M. (Varga Cs., 6.), Kovács G., Mémeth M. – Varga M. (Tóth M., 78.)), Ferencz, Balogh Á. – Szabó M. (Árvay, 57.), Szenczi B., Pap M. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Ferencz (46. – 11-esből), Szenczi B. (62.), ill. Major (19.), Szalai (89.).

Jobban, pontosabban, lendületesebben kezdte a mérkőzést a vendég, egy szép támadás végén meg is szerezte a vezetés – a játék képe alapján megérdemelten. Azonban a folytatásban rendezte sorait a Haladás, átvette az irányítást. Az első félidő második felében, illetve a második játékrész jelentős részében sokkal jobban futballozott ellenfelénél a HVSE, helyzeteket kidolgozott – meg is fordította az eredményt. sőt, volt lehetősége, hogy megrúgja a harmadik gólt, eldöntse a mérkőzés sorsát – azonban nem tette. És ahogyan ilyenkor lenni szokott, járt a büntetés az eltékozolt helyzetekért: a hajrában a vendég egy szöglet után kiegyenlített.

A Haladás járt közelebb a győzelemhez, talán ha kicsit rutinosabb, be is gyűjti a három pontot – a döntetlennek a Balatonfüred örülhetett jobban.

Szenczi Imre: – A sokadik, legalább a nyolcadik pontunkat hullajtottuk el a hajrában – ami nagyon bosszantó. És ami helyzetünkben nagyon veszélyes. Az első félidőben több gyenge teljesítmény is akadt, a második félidő alapján azonban nagyon is megérdemeltük volna a győzelmet. Fordulás után végig nyomás alatt tartottuk ellenfelünket, domináltunk, benne lógott a levegőben a harmadik gólunk – benne is maradt. A futball pedig megbosszulta magát. Csak magunkat okolhatjuk azért, hogy nem tudtuk legyőzni a Balatonfüredet...