Ahogy arról korábban írtunk, több más vasi kick-boxolóval együtt a szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club versenyzői, Holczmüller Bence, valamint Csejtey Gábor is kiharcolták az egy hónap múlva kezdődő portugáliai vb-n való indulási jogot a Szombathelyen rendezett magyar bajnokságon. A két sportoló közül Bence részt vett a napokban megrendezett Cseh Open kick-box nemzetközi versenyen, amelyen összesen 31 klub 202 versenyzője indult 419 nevezéssel.

A Cseh Open az egyik felkészítő megmérettetése volt Bencének, hogy a nemzetközi mezőnyben még több tapasztalatot, rutint szerezzen. Két súlycsoportban is kipróbálta magát. 84 kg-ban light-contact és kicklight szabályrendszerben is első lett. A 94 kg-osok között light-contactban és kicklightban is bronzot szerzett.

– Amolyan hirtelen felindultságból elkövetett verseny volt ez a részünkről, mert a viadalt megelőző hét közepén még nem gondoltuk, hogy részt veszünk rajta – fogalmazott Mayer Gábor vezetőedző. – De tekintettel arra, hogy milyen kevés klub van itt a Dunántúlon, akikkel fel lehetne készülni a vb-re, ezért döntöttünk úgy, hogy kiutazunk. Megérte, mert az eredmény önmagáért beszél. Nem szokásom két súlycsoportban indítani, de most muszájvolt, hogy minél több nemzetközi éles meccse legyen. Jó meccsei voltak, taktikusan bunyózott. 80 kg-val mérlegelt, tehát 94 kg-ban a nála nagyobb darab gyerekekkel kevésbé tudta felvenni a versenyt, de azért ott is szerzett két bronzot. Nem az eredmény volt a lényeg, hanem hogy tapasztalatot gyűjtsön a világbajnokságra hangolódva. A torna után megbeszéltük, mi az, amin még kell változtatni, Bence saját bevallása szerint kondícióban fejlődnie kell még. Minden szempontból fontos állomása volt ez a világbajnokságra való felkészülésének. Másik vb-indulónk, Csejtey Gabi is jár rendszeresen edzeni, lassan ő is kezdi felvenni a fonalat. Ha jól láttam, most lerövidül a nevezési határidő, hiszen mindössze két nap áll a klubok rendelkezésére. Tehát innentől kezdve már látni fogjuk, kikre kell készülni. Kéztörésem miatt kicsit több időm lesz ezzel foglalkozni, átnézegetem majd az indulók névsorát, illetve kielemezzük az ellenfeleinkről készült videókat. Idén nem akarom magára hagyni Bencét, ezért terveim szerint én is ott leszek Portugáliában vele. A sportággal kapcsolatos hír, hogy a Kick-box Világszövetség (WAKO) elnöke, Roy Baker bejelentette, hogy a 2028-as nyári olimpián legnagyobb sajnálatunkra biztosan nem lesz ott a programok között a kick-box.